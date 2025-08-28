UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi | Galatasaray’ın yer aldığı torba ve muhtemel rakipler belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray’ın rakipleri bugün çekilecek kura ile belli olacak. 28 Ağustos 2025 Perşembe bugün saat 19.00’da yapılacak kura çekimi TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Torbalar netleşti, futbolseverler nefeslerini tuttu: Galatasaray’ın muhtemel rakipleri arasında Avrupa devleri yer alıyor. İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimlerine ve temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı torba ve muhtemel rakipleri dahil tüm detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kura heyecanı başlıyor. 2025-2026 sezonunda Türkiye’yi temsil edecek tek takım olan Galatasaray, lig aşamasındaki rakiplerini öğrenmek için saat sayıyor.
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi lig kura çekimi, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü TSİ 19.00’da gerçekleştirilecek. Tüm dünyanın takip edeceği kura, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Galatasaray kura çekimlerinde hangi torbada?
Avrupa’nın dev kulüplerinin yer aldığı Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, kura çekimine 4. torbadan katılacak. Sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri arasında Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih ve PSG gibi Avrupa devleri bulunuyor.
Torbalar şu şekilde şekillendi:
1. Torba: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona
2. Torba: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge
3. Torba: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya
4. Torba: Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat
Nefesler tutuldu
Galatasaray, kura çekimi sonrası her torbadan birer rakiple eşleşerek toplam 8 maçlık lig aşamasına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, lig aşamasını ilk 8’de bitirmesi halinde doğrudan son 16’ya kalacak. 16-24. sıralar arasında yer alması durumunda ise son 16 turuna kalmak için play-off oynayacak.