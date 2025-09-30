UEFA ülke sıralaması güncel puan durumu: Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada?
Ülkemiz adına Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde alınacak puanlar maddi anlamının yanı sıra ülke sıralamasında da büyük önem taşıyor. Bu akşam Galatasaray sahasında Liverpool ile karşılaşacak ve konu yeniden gündem olmuş durumda... Binlerce kişi son güncel tabloyu merak ederek "Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada" sorusunun yanıtını arıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadeleleri bu akşam oynanıyor. Mücadelelerden alınacak puanlar kulüpler için bir hayli önemli... Öte yandan alınacak puanlar ülke sıralaması için de çok değerli... Temsilcimiz Galatasaray bu akşam İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek ve alacağı puan ya da puanlarla ülkemize de katkıda bulunacak. Peki, UEFA ülke sıralaması güncel durum nedir?
Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada?
Ülkemiz UEFA ülke sıralamasında 43 bin 600 puanla 9. sırada yer alıyor. Hemen önümüzdeki Belçika'nın 56 bin 150 puanı bulunuyor.
Ülkeler ve toplam puanları:
1- İngiltere – 96.227
2- İtalya – 85.374
3- İspanya – 79.578
4- Almanya – 76.117
5- Fransa – 68.819
6- Hollanda – 61.866
7- Portekiz – 58.666
8- Belçika – 56.150
9- Türkiye – 43.600
10- Çek Cumhuriyeti – 40.700