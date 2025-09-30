UEFA ülke sıralaması güncel puan durumu: Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada?

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadeleleri bu akşam oynanıyor. Mücadelelerden alınacak puanlar kulüpler için bir hayli önemli... Öte yandan alınacak puanlar ülke sıralaması için de çok değerli... Temsilcimiz Galatasaray bu akşam İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek ve alacağı puan ya da puanlarla ülkemize de katkıda bulunacak. Peki, UEFA ülke sıralaması güncel durum nedir?