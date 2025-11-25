UEFA ÜLKE SIRALAMASI GÜNCEL PUAN DURUMU: Türkiye UEFA'da kaçıncı sırada
Bu hafta Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi maçları oynanacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor ülkemizi temsil edecek ve alınacak puanlar UEFA ülke sıralamasında büyük rol oynayacak. Türk futbolseverler son güncel durumu öğrenmek adına "UEFA ülke sıralaması puan durumu nedir" sorusunu yöneliyor.
Bu sezon temsilcilerimiz Avrupa'da aldığı puanlarla büyük gurur yaşatırken UEFA ülke puan durumuna da büyük katkı sağlıyor. Puanımız yükselirken bu akşam da Galatasaray'ın alacağı puan ya da puanlar büyük öneme sahip... Peki, UEFA ülke sıralaması puan durumu nedir?
Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada?
Ülkemiz UEFA ülke sıralamasında 47.000 puanla 9. sırada yer alıyor. Hemen önümüzdeki Belçika'nın 56 bin 950 puanı bulunuyor.
İşte ilk 10 sıralaması
1- İngiltere 100.561
2- İtalya 89.088
3- İspanya 83,328
4- Almanya 79.974
5- Fransa 71.819
6- Hollanda 64.033
7- Portekiz 60.666
8- Belçika 56.950
9- Türkiye 47.000
10- Çek Cumhuriyeti 43.100