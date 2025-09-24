UEFA ülke sıralaması puan durumu: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada?
Bu sezon 3 takımımız bizi Avrupa'da bizi temsil ediyor. Takımlarımızın alacağı her puan UEFA ülke sıralaması için büyük önem arz ediyor. Bu akşam da Fenerbahçe, deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Bu sebeple UEFA ülke sıralaması puan durumu sıkça araştırıyor. İşte ilk 10...
Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı, bu akşam da Avrupa Ligi şöleni başlayacak. Futbolseverler bu akşam futbola doyacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'de Avrupa arenasında ilk randevusuna Dinamo Zagreb karşısında çıkacak. Futbol tutkunları bu maçı beklerken bir yandan da UEFA ülke sıralamasını araştırıyor. Özellikle "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada" sorusu geliyor.
Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı sıralamasında ülkemiz 9. sırada yer alıyor. Türkiye'nin puanı ise 43 bin 600.
UEFA ülke sıralaması güncel durum...
1. İngilere - 95.894
2. İtalya - 85.088
3. İspanya - 79.453
4. Almanya - 75.545
5. Fransa - 68.248
6. Hollanda - 61.866
7. Portekiz - 57.866
8. Belçika - 55.750
9. TÜRKİYE - 43.600
10. Çekya - 40.500