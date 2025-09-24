Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı, bu akşam da Avrupa Ligi şöleni başlayacak. Futbolseverler bu akşam futbola doyacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'de Avrupa arenasında ilk randevusuna Dinamo Zagreb karşısında çıkacak. Futbol tutkunları bu maçı beklerken bir yandan da UEFA ülke sıralamasını araştırıyor. Özellikle "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada" sorusu geliyor.