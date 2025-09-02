Uğurcan Çakır tarihe geçti: Artık Dünya'nın en pahalı 10 kaleci arasında!

Galatasaray, Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır ’ı KDV dahil 33 milyon euro garanti bonservis ve KDV dahil 3 milyon euro bonus karşılığında transfer etti. Bu bedelle milli file bekçisi, 2025 yaz transfer döneminin en pahalı ikinci kaleci transferi oldu.

Uğurcan Çakır, bu transferle birlikte KDV dahil tutarlar ile tüm zamanların en pahalı 9’uncu kalecisi olarak tarihe geçti. Bonus ödemelerinin devreye girmesi halinde sıralamada 7’nciliğe yükselecek.

Türk futbolunda ilk

Uğurcan Çakır, bu rakamla yalnızca Galatasaray tarihinin değil, Türk futbol tarihinin de en yüksek bonservis bedeli ödenen kalecisi oldu. Aynı zamanda Süper Lig’den Avrupa’ya en pahalı transfer olan isim olarak da tarihe geçti.

