  4. Uğurcan Çakır tarihe geçti: Artık Dünya'nın en pahalı 10 kaleci arasında!

Galatasaray, Uğurcan Çakır transferiyle dünya futbol tarihine geçti. KDV dahil tutarlar ile 33 milyon euro garanti ve 3 milyon euro bonus bedelle kadroya katılan milli kaleci, tüm zamanların en pahalı 9’uncu kalecisi oldu. Bonuslar devreye girdiğinde KDV dahil 36 milyon Euro'ya ulaşacak rakam ile milli futbolcu sıralamada 7’nciliğe yükselecek.

Kaan Ege Kayan kaan.ege@dunya.com
Galatasaray, Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır’ı KDV dahil 33 milyon euro garanti bonservis ve KDV dahil 3 milyon euro bonus karşılığında transfer etti. Bu bedelle milli file bekçisi, 2025 yaz transfer döneminin en pahalı ikinci kaleci transferi oldu.

Dünyanın en pahalı 9’uncu kalecisi

Uğurcan Çakır, bu transferle birlikte KDV dahil tutarlar ile tüm zamanların en pahalı 9’uncu kalecisi olarak tarihe geçti. Bonus ödemelerinin devreye girmesi halinde sıralamada 7’nciliğe yükselecek.

Türk futbolunda ilk

Uğurcan Çakır, bu rakamla yalnızca Galatasaray tarihinin değil, Türk futbol tarihinin de en yüksek bonservis bedeli ödenen kalecisi oldu. Aynı zamanda Süper Lig’den Avrupa’ya en pahalı transfer olan isim olarak da tarihe geçti.

İşte şimdiye dek dünyanın en çok bonservis ödenen kalecileri ve bonservis tutarları...

10 - David Raya

31,9 milyon Euro (Arsenal, 2024/25)

9 - Uğurcan Çakır

33 milyon Euro (KDV dahil) + 3 milyon Euro bonus (KDV dahil) (Galatasaray, 2025/26)

8 - Thibaut Courtois

35 milyon Euro (Real Madrid, 2018/19)

7 - Jasper Cillessen

35 milyon Euro (Valencia, 2019/20)

6 - Ederson

40 milyon Euro (Manchester City, 2017/18)

5 - Lucas Chevalier

40 milyon Euro (PSG, 2025/26)

4 - André Onana

50,2 milyon Euro (Manchester United, 2023/24)

3 - Gianluigi Buffon

52,88 milyon Euro (Juventus, 2001/02)

2 - Alisson Becker

72,5 milyon Euro (Liverpool, 2018/19)

1 - Kepa Arrizabalaga

80 milyon Euro (Chelsea, 2018/19)

