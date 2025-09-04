Yunus Akgün ile Hakan Çalhanoğlu kavga mı etti?
Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı bugün Gürcistan ile Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında karşı karşıya gelecek. Kamp sürecinde birçok spekülasyon çıkarken Yunus Akgün ile Hakan Çalhanoğlu'nun kavga ettiği öne sürüldü. Bu konu hakkında bilgi almak isteyenler şimdi "Yunus Akgün ile Hakan Çalhanoğlu kavga mı etti" diye soruyor.
2026 Dünya Kupası Elemeleri için Türkiye kampa girdi. Bütün bir haftaya Yunus Akgün ile Kerem Aktürkoğlu paylaşımları damga vururken dün flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Yunus Akgün ile Hakan Çalhanoğlu kavga etti. Şimdi olayın ayrıntıları öğrenilmeye çalışılıyor.
Yunus Akgün ile Hakan Çalhanoğlu kavga mı etti?
Gürcistan basını bu iddiayı Merih Demiral'a sordu. Demiral, "Sorunuzu tam anlamadım. Kimin arasında sorun çıkmış? Onlar herhalde öyle hayal ediyor. Kimsenin arasında bir sıkıntı yok. Moral durumumuz iyi. Hazırız. Yarın da bunu göstereceğimize eminim. Takımdaki herkes çok mutlu. Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Birlikte çok eğleniyoruz" diye yanıt verdi.