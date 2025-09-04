Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye gelişi büyük yankı uyandırdı. Bazı Galatasaraylı futbolcular Aktürkoğlu'nu Instagram hesabından takipten çıkardı. Türkiye - Gürcistan maçı kampında da bazı paylaşımlar gündem oldu. Yunus Akgün ile Kerem Aktürkoğlu arasında soğuk rüzgarlar estiği öne sürüldü. Hatta Akgün'ün Aktürkoğlu'nu antrenman sırasında ittiği iddia edildi. Olay sosyal medyada tartışılırken X'te hashtag'ler açıldı. Şimdi yoğun şekilde "Yunus Akgün Milli Takım'da kadro dışı mı kaldı" sorusu geliyor.