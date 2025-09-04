Yunus Akgün Milli Takım'da kadro dışı mı kaldı?
Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk maçına Gürcistan karşısında çıkıyor. Maç öncesi Yunus Akgün ile Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımları gündem olurken Akgün'ün Aktürkoğlu'nu idmanlar sırasında ittiği iddia edildi. Bu gelişme sonrası "Yunus Akgün Milli Takım'da kadro dışı mı kaldı" sorusu sıkça gelmeye başladı.
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye gelişi büyük yankı uyandırdı. Bazı Galatasaraylı futbolcular Aktürkoğlu'nu Instagram hesabından takipten çıkardı. Türkiye - Gürcistan maçı kampında da bazı paylaşımlar gündem oldu. Yunus Akgün ile Kerem Aktürkoğlu arasında soğuk rüzgarlar estiği öne sürüldü. Hatta Akgün'ün Aktürkoğlu'nu antrenman sırasında ittiği iddia edildi. Olay sosyal medyada tartışılırken X'te hashtag'ler açıldı. Şimdi yoğun şekilde "Yunus Akgün Milli Takım'da kadro dışı mı kaldı" sorusu geliyor.
Yunus Akgün kadro dışı mı kaldı?
Yunus Akgün'ün kadro dışı kaldığı iddiası gerçeği yansıtıyor. Milli futbolcunun saat 19.00'da başlayacak maçta ilk 11'de yer alması bekleniyor.