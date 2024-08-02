Yusuf Dikeç Türkiye'ye döndü, ayağının tozuyla hedefi çizdi: 2028'e kadar durmak yok

Yusuf Dikeç, "Cumhuriyet tarihinin bu branştaki ilk olimpiyat madalyasını almaktan çok mutluyum. Şevval'le 2-3 yıldır beraber çalışıyoruz. İyi bir sinerji yakaladık. Çok iyi bir atıcı. Daha büyük madalyalar getireceğimize söz veriyoruz. Los Angeles 2028'e kadar durmak yok. İki gün sonra tekrar antrenmanlara başlayacağız" dedi.

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