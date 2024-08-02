Yusuf Dikeç Türkiye'ye döndü, ayağının tozuyla hedefi çizdi: 2028'e kadar durmak yok
Yusuf Dikeç... 51 yaşında... Astsubay Kıdemli Başçavuş... 2024 Paris Olimpiyatları'nda belki de kendinden en fazla söz ettiren isim. 10 metre havalı tabancı yarışında partneri Şevval İlayda Tarhan ile gümüş madalya kazanarak Türkiye tarihine geçti Yusuf Dikeç. Tecrübeli sporcu Olimpiyat zaferine koşarken sergilediği rahat tavırlarla dünyanın dikkatini çekti. Yusuf Astsubay, özel lens ya da kulak koruması olmadan eli cebinde yarışınca olanlar oldu. Sosyal medya Yusuf Dikeç paylaşımlarıyla çalkalandı. Elon Musk bile milli sporcumuz için mesaj attı. Yusuf Dikeç dün akşam Türkiye'ye döndü.
Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, Türkiye’yi döndü.
Takım arkadaşı Tarhan’la birlikte Türkiye’ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Dikeç, Ankara’da Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri ve genç sporcular tarafından çiçeklerle karşıladı.
Üst üste 5’inci kez katıldığı olimpiyatlarda ilk madalyasını elde eden Dikeç, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Yusuf Dikeç, "Cumhuriyet tarihinin bu branştaki ilk olimpiyat madalyasını almaktan çok mutluyum. Şevval'le 2-3 yıldır beraber çalışıyoruz. İyi bir sinerji yakaladık. Çok iyi bir atıcı. Daha büyük madalyalar getireceğimize söz veriyoruz. Los Angeles 2028'e kadar durmak yok. İki gün sonra tekrar antrenmanlara başlayacağız" dedi.
51 yaşındaki tecrübeli milli sporcu, çoğu atıcının aksine yardımcı ekipman kullanmadan gerçekleştirdiği atışlarıyla sosyal medyada gündem olmasına ilişkin şu yorumu yaptı: