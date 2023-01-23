2022'nin en çok satan akıllı telefon modelleri belli oldu 2022 yılının en çok satan akıllı telefon modelleri belli oldu. Bir analiz firmasının yayınladığı sonuçlara göre, 2022 yılında en çok satan akıllı telefon markaları sıralaması bir önceki yıla göre değişim göstermedi.

Analiz firması Canalys'e göre listenin zirvesinde Samsung, Apple ve Xiaomi yer aldı. İşte 2022'nin en çok satan akıllı telefon modelleri... 1 | 6

Samsung, Apple ve Xiaomi arasındaki rekabet her geçen gün kızışıyor. Canalys'e göre göre listenin zirvesinde Samsung yer alıyor. Samsung'un pazar payı yüzde 22'ye yükselirken 264 milyon adet satış gerçekleştirdi. 2 | 6

2022'de Apple'ın pazar payı yüzde 19'a yükseldi. Teknoloji devi 228 milyon adet satış yaptı. 3 | 6