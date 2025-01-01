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  4. 2024 Steam Ödülleri sahiplerini buldu: İşte oyun dünyasının 'en'leri

2024 Steam Ödülleri sahiplerini buldu: İşte oyun dünyasının 'en'leri

Dünyanın en büyük dijital dağıtım ve oyun şirketi Steam, her yıl olduğu gibi bu yıl da Steam Ödülleri'ni dağıttı. Milyonlarca oyunsever 2024 Steam Ödülleri'nde yılın oyunu seçilen yapımı merak ediyor. Peki hangi oyun ne ödüllerini kazandı? İşte 2024 Steam Ödülleri'nde yer almayı başaran oyunlar ve yılın en iyi oyunu...

2024 Steam Ödülleri Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü

Farming Simulator 25

1 | 11

2024 Steam Ödülleri Üstün Zengin Hikâye Ödülü

Black Myth Wukong

2 | 11

2024 Steam Ödülleri En İyi Oyun Müziği Ödülü

Red Dead Redemption

3 | 11

2024 Steam Ödülleri Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü

Black Myth Wukong

4 | 11