2024 Steam Ödülleri sahiplerini buldu: İşte oyun dünyasının 'en'leri
Dünyanın en büyük dijital dağıtım ve oyun şirketi Steam, her yıl olduğu gibi bu yıl da Steam Ödülleri'ni dağıttı. Milyonlarca oyunsever 2024 Steam Ödülleri'nde yılın oyunu seçilen yapımı merak ediyor. Peki hangi oyun ne ödüllerini kazandı? İşte 2024 Steam Ödülleri'nde yer almayı başaran oyunlar ve yılın en iyi oyunu...
2024 Steam Ödülleri Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü
Farming Simulator 25
1 | 11
2024 Steam Ödülleri Üstün Zengin Hikâye Ödülü
Black Myth Wukong
2 | 11
2024 Steam Ödülleri En İyi Oyun Müziği Ödülü
Red Dead Redemption
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2024 Steam Ödülleri Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü
Black Myth Wukong
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