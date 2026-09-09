Hubinger, X hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Jacob bu konuda haklı; yapay zekânın tüm insanları öldürebileceğine gerçekten inanıyoruz! Ben şahsen önümüzdeki on yıl içinde bunun gerçekleşme ihtimalinin yüzde 10'dan fazla olduğunu düşünüyorum. Anthropic'in elinden gelenin en iyisini yaptığına inanıyorum, ancak süper zekânın insan amaçlarıyla uyumunu sağlama sorununu çözmek için henüz bir planımız yok ve açıkça bu yönde ilerlediğimiz de söylenemez."