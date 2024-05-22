Apple iPhone SE 4'ün fiyatı ne kadar olacak? Dik açılı bir çerçeveye sahip olacağı ve ön yüzünün kalın çerçeveleriyle birlikte ana ekran düğmesinden vazgeçileceği iddia edilen iPhone SE 4'ün fiyatının da belli olduğu öne sürüldü. iPhone SE 4'ün fiyatının 429 dolar olacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz ay bir sızıntı iPhone SE 4'ün teknik özellikleriyle ilgili ayrıntıları ortaya çıkarmış ve yaklaşmakta olan telefonun iPhone 15 ve iPhone SE 3'ün boyutlarına daha yakın olabileceğini öne sürmüştü. 1 | 7

Sızıntıda ayrıca iPhone SE 4'ün dik açılı bir çerçeveye sahip olabileceği ve cihazın ön yüzünün kalın çerçevelerden ve ana ekran düğmesinden vazgeçeceği iddia edildi. Bu da iPhone SE 4'ün sonunda devler ligine katılacağı ve Touch ID yerine iPhone 13 serisinde olduğu gibi Face ID'ye sahip olacağı anlamına geliyor. 2 | 7

Şimdi internette yeni ortaya çıkan bir sızıntı, telefonun ABD pazarındaki fiyatının ortaya çıktığını iddia ediyor. 3 | 7