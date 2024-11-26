Apple, Samsung, Huawei... Meta duyurdu: 2025’te 45 telefon modeli WhatsApp'a elveda diyecek!
2025 yılı itibarıyla WhatsApp, eski işletim sistemlerini kullanan cihazlara desteğini sonlandırıyor. Samsung, Apple, Huawei, Sony ve LG gibi markaların eski modelleri bu değişiklikten etkilenecek. Meta, uygulamanın artık Android 5.0 ve iOS 12 öncesi sistemlerde çalışmayacağını duyurdu. Kullanıcıların yeni cihazlara geçmesi gerekecek. İşte WhatsApp’ın artık destek vermeyeceği 45 telefon modeli…
Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, 2025 yılı itibarıyla eski cihazlara desteğini tamamen kesiyor. Meta tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın artık yalnızca Android 5.0 ve üzeri ile iOS 12 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazlarda çalışacağı belirtildi. Bu karar, özellikle eski işletim sistemine sahip olan cihaz kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor.
WhatsApp’ı çalıştırmayacak telefonlar
Destek kesilecek cihazlar arasında, dünya çapında yaygın kullanılan Samsung, Apple, Huawei, Sony ve LG gibi markaların eski modelleri yer alıyor. İşte WhatsApp’ın artık çalışmayacağı telefon modelleri:
Apple
* iPhone 5
* iPhone 5C
* iPhone 6
* iPhone 6S
* iPhone 6S Plus
* iPhone SE (1. Nesil)
Samsung
* Galaxy Ace Plus
* Galaxy Core
* Galaxy Express 2
* Galaxy Grand
* Galaxy Note 3 serisi (N9005 LTE ve Neo LTE+)
* Galaxy S3 Mini VE
* Galaxy S4 serisi (Active, Zoom, Mini I9190, Mini I9192 Duos, Mini I9195 LTE)