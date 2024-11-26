Apple, Samsung, Huawei... Meta duyurdu: 2025’te 45 telefon modeli WhatsApp'a elveda diyecek!

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, 2025 yılı itibarıyla eski cihazlara desteğini tamamen kesiyor. Meta tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın artık yalnızca Android 5.0 ve üzeri ile iOS 12 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazlarda çalışacağı belirtildi. Bu karar, özellikle eski işletim sistemine sahip olan cihaz kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor.

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