Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı! İşte M5 çipli MacBook Pro'nun fiyatı

ABD'li teknoloji devi Apple, bugün tanıttığı M5 işlemcili MacBook Pro ile birlikte Türkiye'deki tüm Mac modellerine zam yaptı.

Apple, yeni M5 çipli MacBook Pro ve iPad Pro modellerini tanıtırken Türkiye fiyatlarını da güncelledi. Zam sonrası Mac ve iPad serisinin tüm modellerinde fiyatlar 5 ila 15 bin TL arasında arttı.

Şirket, M4 çipli MacBook Air'in başlangıç fiyatını 49.999 TL'den 57.999 TL'ye yükseltti.

iMac artık 72.999 TL'den satılıyor.

Mac mini ise 36.999 TL'den satışa sunuluyor.

En üst segmentte yer alan Mac Studio'nun başlangıç fiyatı ise 118.999 TL oldu.

MacBook Pro'nun başlangıç fiyatı da 79.999 TL'den 94.999 TL'ye çıktı.

Apple'ın yeni Ms çipli 14 inç MacBook Pro modeli, önceki nesle kıyasla 3,5 kata kadar daha fazla yapay zeka performansı ve 1,6 kata kadar daha hızlı grafik gücü sunuyor.

24 saate kadar pil ömrü vadeden model, 94.999 TL başlangıç fiyatıyla ön siparişe açıldı.

Benzer şekilde iPad modellerine de zam geldi.

M5 işlemcili yeni iPad Pro'nun 11 inçlik modeli 49.999 TL'den 59.999 TL'ye, 13 inçlik modeli ise 64.999 TL'den 74.999 TL'ye yükseldi.

iPad mini'nin fiyatı 24.999 TL'den 29.999 TL'ye çıktı.

iPad Air 29.999 TL'den 34.999 TL'ye çıktı.

Standart iPad ise 16.999 TL'den 19.999 TL'ye çıktı.

