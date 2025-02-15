Apple, yılın ilk lansmanı için hazır! Hangi modeller tanıtılacak?

Apple'ın hangi yeni ürünlerini piyasaya süreceği merakla bekleniyordu. Şirket, 19 Şubat Çarşamba günü bir lansman düzenleyecek. Etkinlikte, Apple'ın yeni ürünlerini tanıtacağı tahmin ediliyor. Ancak, söz konusu ürünlerin hangileri olacağı henüz net değil. İşte lansmanda tanıtılması beklenen modeller... 1 | 6

"Ailenin en yeni üyesi" Apple'ın CEO'su Tim Cook, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Ailenin en yeni üyesiyle tanışmaya hazır olun." ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili başka detay vermeyen Cook, "yeni üyeyle tanışmak için" 19 Şubat'ı işaret etti. CEO Tim Cook'un bu paylaşımı merak uyandırdı. 2 | 6

iPhone SE 4 Etkinlikte iPhone SE 4 modelinin de tanıtılması bekleniyor. Modelin, en uygun fiyatlı iPhone olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, iPhone 14'e benzer bir tasarım olacağı da söylentiler arasında. 3 | 6