Apple'a şok dava! Bomba iddia: Saat kayışlarında büyük tehlike! Özellikle üç model...
Teknoloji devi Apple dünya genelinde milyonlarca sattığı saatleri Apple Watch nedeniyle davalık oldu. California eyaletinde açılan bir davada ABD'de satılan Apple Watch kayışlarında kanserojen madde kullanıldığı öne sürüldü. Dava son yapılan bir çalışmaya dayanırken özellikle üç modelde PFAS kimyasallarının bulunduğu ve şirketin bunu gizlediği iddia edildi.
Teknoloji devi Apple, ABD’de açılan davada kullanıcılarını kansere maruz bırakmakla suçlanıyor.
California Cupertino merkezli Apple’ın iWatch saatlerinin kayışlarında yüksek seviyede zehirli ‘sonsuz kimyasallar’ (PFAS) bulunduğu öne sürüldü.
İngiliz The Daily Mail gazetesinin haberine göre; California Kuzey Bölgesi’nde salı günü açılan dava, ABD’de satın alınan ve farklı marklara ait 22 saat kayışına yönelik son yapılan bir çalışmaya dayanıyor.
ABD'deki Notre Dame Üniversites'nde yapılan bu çalışmada 22 kayıştan 15’inde PFAS kimyasalları tespit edildi. Ve bu kayışların bir kısmının Apple tarafından üretildiği ortaya koyuldu.