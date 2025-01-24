Apple'a şok dava! Bomba iddia: Saat kayışlarında büyük tehlike! Özellikle üç model...

İngiliz The Daily Mail gazetesinin haberine göre; California Kuzey Bölgesi’nde salı günü açılan dava, ABD’de satın alınan ve farklı marklara ait 22 saat kayışına yönelik son yapılan bir çalışmaya dayanıyor.

ABD'deki Notre Dame Üniversites'nde yapılan bu çalışmada 22 kayıştan 15’inde PFAS kimyasalları tespit edildi. Ve bu kayışların bir kısmının Apple tarafından üretildiği ortaya koyuldu.