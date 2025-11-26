Google Haberler

Apple’dan 2026 hamlesi: Katlanabilir iPhone’un etiket fiyatı ne kadar olacak?

Apple’ın gelecek yıl tanıtması beklenen ilk katlanabilir iPhone modelinin başlangıç fiyatının 2 bin 399 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Yeni OLED panel ve gelişmiş menteşe sistemi, iPhone Fold’un fiyatını yukarı çeken başlıca etkenler arasında.

Apple’dan 2026 hamlesi: Katlanabilir iPhone’un etiket fiyatı ne kadar olacak? - Resim: 1

Apple’ın 2026 stratejisi değişiyor; katlanabilir iPhone Fold’un 2.399 dolardan satışa çıkması bekleniyor.

Apple’dan 2026 hamlesi: Katlanabilir iPhone’un etiket fiyatı ne kadar olacak? - Resim: 2

Chip’ten Cem Sinanoğlu’nun haberine göre, şirket 2026 lansman planında stratejik bir değişikliğe giderek eylül ayında yalnızca üç premium modeli sahneye çıkaracak: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold.

Bu kapsamda temel iPhone 18 modelinin 2026 serisinde yer almayacağı, daha uygun fiyatlı iPhone Air 2 ve iPhone 18e modellerinin ise 2027 baharına ertelendiği belirtiliyor.

Apple’dan 2026 hamlesi: Katlanabilir iPhone’un etiket fiyatı ne kadar olacak? - Resim: 3

Katlanabilir iPhone için yüksek maliyet detayı

Piyasa analistleri, Apple’ın katlanabilir telefon kategorisine en üst segmentten giriş yapacağını ve iPhone Fold’un fiyatının rakiplerinden belirgin biçimde yüksek olacağını ifade ediyor.

Apple’dan 2026 hamlesi: Katlanabilir iPhone’un etiket fiyatı ne kadar olacak? - Resim: 4

Cihazın fiyatının yükselmesinde:

* RAM ve diğer bileşen maliyetlerindeki artış,
* katlanabilir yapı için özel olarak geliştirilen OLED panel,
* dayanıklılığı artırılmış menteşe sistemleri gibi unsurların etkili olduğu belirtiliyor.

Apple’dan 2026 hamlesi: Katlanabilir iPhone’un etiket fiyatı ne kadar olacak? - Resim: 5

Ayrıca Apple’ın ekranlardaki kat izi görünürlüğünü azaltmak için daha maliyetli paneller tercih edeceği, bunun da cihaz fiyatına yansıyacağı ileri sürülüyor.

