Apple’dan 2026 hamlesi: Katlanabilir iPhone’un etiket fiyatı ne kadar olacak?

Chip’ten Cem Sinanoğlu’nun haberine göre, şirket 2026 lansman planında stratejik bir değişikliğe giderek eylül ayında yalnızca üç premium modeli sahneye çıkaracak: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold.

Bu kapsamda temel iPhone 18 modelinin 2026 serisinde yer almayacağı, daha uygun fiyatlı iPhone Air 2 ve iPhone 18e modellerinin ise 2027 baharına ertelendiği belirtiliyor.