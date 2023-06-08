Apple'dan bir zam daha! İphone fiyatları ne kadar oldu?
3 gün önce Türkiye'deki fiyatlarına zam yapan Apple'ın dolar/TL'nin rekor kırmasını takiben ürünlerinde yeni fiyat artışları yaptı. Zam oranları üç hafta içerisinde yüzde 30'lara geldi.
3 gün önce Türkiye'deki fiyatlarına zam yapan Apple'ın dolar/TL'nin rekor kırmasını takiben ürünlerinde yeni fiyat artışları yaptı.Zam oranları üç hafta içerisinde yüzde 30'lara geldi.
1 | 7
iPhone 14 Pro Max Başlangıç fiyatı: 54 bin 999 TL
2 | 7
iPhone 14 Pro Max 1 TB: 76 bin 499 TL
3 | 7
iPhone 14 PRO başlangıç fiyatı: 54 bin 999 TL
4 | 7