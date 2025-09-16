Apple'ın büyük güncellemesi geldi! iOS 26 yayınlandı: İşte yeni özellikler ve desteklenen modeller...
Apple, merakla beklenen iOS 26 güncellemesini yayınladı. Yeni işletim sistemi, “Apple Intelligence” adı verilen yapay zekâ destekli özellikler ve cam benzeri tasarımıyla dikkat çekiyor. Adaptif Güç Modu’ndan Canlı Çeviri’ye, Görsel Zeka’dan geliştirilmiş Image Playground’a kadar birçok yenilik iPhone’lara geldi. Peki yeni hangi özellikler geldi? güncelleme hangi modellere ulaştı, hangi cihazlar bu yapay zekâ özelliklerinden yararlanabilecek? İşte iOS 26’nın getirdiği yenilikler ve desteklenen telefonlar…
Teknoloji devi Apple, merakla beklenen iOS 26 güncellemesini resmen yayınladı. Şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı "Apple Intelligence" adını verdiği yapay zeka özellikleri, bu yeni işletim sistemiyle birlikte iPhone kullanıcılarına sunuluyor. Güncelleme, sadece yapay zeka yetenekleriyle değil, aynı zamanda tasarım ve kullanıcı deneyimindeki köklü değişikliklerle de dikkat çekiyor.
Apple Intelligence, şimdilik sadece cihaz dili İngilizce olan kullanıcılar için aktif olsa da, yakın zamanda Türkçe dil desteğinin de ekleneceği ve iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde Türkiye’deki kullanıcıların da erişimine açılacağı belirtildi.
Tasarımda yeni dönem: Liquid Glass
iOS 26 ile birlikte Apple, arayüz tasarımını tamamen yeniledi. Güncelleme, daha parlak ve şeffaf bir görünüm sunan "Liquid Glass" adını verdiği yeni bir estetiği beraberinde getiriyor. Artık uygulamalardan ana ekrana, kilit ekranından bildirimlere kadar tüm arayüz, cam benzeri ve saydam bir yapıya kavuştu. Bu şeffaf tasarım, uygulama logoları gibi detaylarda da kendini gösteriyor ve daha yuvarlak hatlı, köşesiz simgelerle tamamlanıyor.
Adaptif güç modu
Mevcut Düşük Güç Modu’nun kısıtlayıcı yapısını geride bırakan Adaptif Güç Modu, pil tüketimi arttığında yapay zeka desteğiyle arka planda küçük optimizasyonlar yaparak pil ömrünü uzatıyor. Bu özellik, günlük kullanımda performansı etkilemeden çalışırken, pil seviyesi yüzde 20’nin altına düştüğünde klasik Düşük Güç Modu devreye giriyor.
Canlı çeviri
Farklı dillerde konuşan insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştıran Canlı Çeviri özelliği, Mesajlar, Telefon ve FaceTime uygulamalarında gerçek zamanlı olarak çalışıyor. Bu özellik, metinleri ve sesleri anında çevirerek iletişimi kesintisiz hale getiriyor. Telefon görüşmelerinde yapay zeka sesiyle anlık çeviri yapılırken, FaceTime görüşmeleri için altyazı desteği sunuluyor. Ancak bu özelliğin kullanılabilmesi için her iki tarafın da Apple Intelligence destekli bir cihaza sahip olması gerekiyor.
Görsel zeka
Ekran görüntülerine zeka katan Görsel Zeka ile kullanıcılar, "Soru Sor" seçeneğiyle ChatGPT'ye içerik hakkında sorular yöneltebiliyor. Ayrıca, ekran görüntüsündeki bir nesneyi seçerek arama yapma, Google Görseller veya Etsy gibi platformlardan sonuçlar alma imkanı sunuluyor. Tarihlerin otomatik olarak Takvim’e eklenmesi, bitki, hayvan ve sanat eserlerinin tanınması gibi özellikler de bu yapay zeka entegrasyonuyla mümkün hale geliyor.
Geliştirilmiş Image Playground ve Genmoji
Apple'ın görsel oluşturma aracı Image Playground da iOS 26 ile birlikte önemli bir iyileştirme aldı. Yeni algoritmalar sayesinde yüz, göz ve saç gibi detaylar artık daha gerçekçi görünüyor. Ayrıca ChatGPT entegrasyonuyla birlikte kullanıcılar, abonelikleri varsa ChatGPT'nin görsel üretim araçlarını da kullanabiliyor. Genmoji özelliği ise iki veya daha fazla emojiyi birleştirerek yeni emojiler oluşturmaya olanak tanıyor.
Anımsatıcılar
Anımsatıcılar uygulaması da yapay zeka ile daha akıllı hale geldi. E-posta, not veya web sayfalarındaki eylemler artık otomatik olarak tanınabiliyor ve hatırlatıcılar tek dokunuşla eklenebiliyor.
Yeni kestirmeler
Siri Önerileri ve yeni Apple Intelligence kısayolları sayesinde metin özetleme, görsel oluşturma ve benzeri işlemler daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
Desteklenen cihazlar
Apple Intelligence özellikleri yalnızca iPhone 15 Pro ve sonrası modellerde aktif olacak. Daha eski iPhone’lar güncellemeyi alacak ancak bu yapay zekâ tabanlı yeniliklerden yararlanamayacak.
iOS 26 alacak iPhone modelleri hangileri?
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE (2. ve 3. nesil), 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max ve 16e.
Hangi modeller iOS 26 almayacak?
iPhone XS, XS Max ve XR güncellemeyi desteklemeyecek. Bu cihazlar yalnızca güvenlik yamaları almaya devam edecek. iPhone 17 serisi ise kutudan iOS 26 yüklü şekilde çıkacak.