Tasarımda yeni dönem: Liquid Glass

iOS 26 ile birlikte Apple, arayüz tasarımını tamamen yeniledi. Güncelleme, daha parlak ve şeffaf bir görünüm sunan "Liquid Glass" adını verdiği yeni bir estetiği beraberinde getiriyor. Artık uygulamalardan ana ekrana, kilit ekranından bildirimlere kadar tüm arayüz, cam benzeri ve saydam bir yapıya kavuştu. Bu şeffaf tasarım, uygulama logoları gibi detaylarda da kendini gösteriyor ve daha yuvarlak hatlı, köşesiz simgelerle tamamlanıyor.