Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı 230 bin liradan başlıyor
Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo Türkiye'de satışa sunuldu. 7,6 inç katlanabilir ekran ve A20 Pro işlemciyle gelen cihazın başlangıç fiyatı 229 bin 999 TL, en yüksek depolama kapasitesine sahip modelinin fiyatı ise 335 bin 999 TL. İşte iPhone Duo'nun fiyatı ve teknik özellikleri...
Apple'ın 9 Eylül'de tanıttığı belirtilen ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo'nun, 23 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye dahil 70'ten fazla ülke ve bölgede satışa çıktı.
16 Ekim'de ön siparişe açılan telefon, dört farklı depolama kapasitesi ve iki renk seçeneğiyle tüketicilere sunuldu.
iPhone Duo Türkiye fiyatı ne kadar?
iPhone Duo'nun Türkiye satış fiyatları şöyle:
256 GB: 229.999 TL
512 GB: 246.999 TL
1 TB: 280.999 TL
2 TB: 335.999 TL
Telefon, Yıldız Rengi ve Gece Rengi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunuldu.
Katlanabilir ekranıyla tablet deneyimi sunuyor
iPhone Duo, kapalı konumdayken 5,4 inç büyüklüğünde Super Retina XDR OLED dış ekranla kullanılabiliyor. Açıldığında ise 7,6 inç katlanabilir OLED ekrana dönüşüyor.
İç ekran, iPhone 18 Pro Max'e kıyasla yüzde 50 daha geniş ekran alanı sunuyor.
İki uygulama aynı anda kullanılabilecek
Cihazın geniş ekranına uygun olarak iOS işletim sisteminde de düzenlemeler yapıldı.
Yeni Split View özelliği sayesinde kullanıcılar iki uygulamayı yan yana çalıştırabiliyor.
Netflix, Zoom, Slack ve Instagram'ın Edits uygulaması gibi platformlar katlanabilir ekran düzenine uygun şekilde optimize edildi.
A20 Pro işlemciyle geliyor
iPhone Duo, Apple'ın A20 Pro işlemcisinden güç alıyor.
Cihaz 6 çekirdekli CPU, 7 çekirdekli GPU ve çift 16 çekirdekli Neural Engine ile donatıldı.
48 megapiksel çift arka kamera
Telefonun arka bölümünde 48 megapiksel ana kamera ve 48 megapiksel ultra geniş kameradan oluşan Dual Fusion sistemi bulunuyor.
Ana kamera 2 kata kadar optik kalitede yakınlaştırma sunuyor. Ultra geniş kamera ise 120 derecelik görüş alanına sahip oluyor.
Pil ömrü ve hızlı şarj özellikleri
iPhone Duo, 24 saate kadar tipik kullanım süresi sunuyor.
Video oynatma süresi dış ekran kullanıldığında 44 saate, iç ekran kullanıldığında ise 31 saate kadar çıkabiliyor.
Fiziksel SIM kart bulunmuyor
iPhone Duo yalnızca eSIM teknolojisini destekliyor. Cihazda fiziksel SIM kart yuvasının bulunuyor.