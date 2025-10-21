BTK’dan 5G öncesi fiyat düzenlemesi: Arama 4,11 TL’yi geçemeyecek
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 1 Nisan 2026’da devreye alınacak 5G öncesinde mobil iletişim ücretlerine yönelik tavan fiyatları güncelledi. Karara göre Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone; yurt içi aramalarda dakika başına en fazla 4,11 TL, kısa mesajlarda ise 2,93 TL talep edebilecek.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 1 Nisan 2026’da devreye girecek 5G öncesinde mobil iletişim ücretlerine üst sınır getirdi. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone; arama, SMS ve hat işlemlerinde belirlenen tavan ücretleri aşamayacak.
Sabah'ın haberine göre, BTK’nın yeni tarifesiyle operatörlerin 5G’ye geçiş sürecinde altyapı ve lisans maliyetlerini gerekçe göstererek aşırı zam yapmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca, taahhütsüz abonelere uygulanabilecek zam oranı yüzde 32 ile sınırlandı. Buna göre, sözleşmesi sona eren bir abonenin mevcut tarifesi 300 TL ise, yeni tarifesi en fazla 400 TL olabilecek.
Yurt dışı aramalarda dakika başına üst sınır 48,68 TL, SMS’te ise 8,54 TL olarak belirlendi. “Bilinmeyen numaralar” servisinde dakikalık ücret 11,65 TL’ye kadar çıkabilecek.
SIM kart değişim ücreti garanti kapsamında ücretsiz kalırken, kayıp veya kullanıcı kaynaklı değişimlerde ücret 180,06 TL olarak açıklandı. Hat açma-kapama işlemlerinin bedeli ise 183,68 TL olarak belirlendi.
Vatandaşlar, 5G öncesi bu yeni ücret düzenlemelerini e-Devlet üzerinden sunulan “Tarife Karşılaştırma” hizmetiyle şeffaf biçimde karşılaştırabilecek.