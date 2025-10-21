BTK’dan 5G öncesi fiyat düzenlemesi: Arama 4,11 TL’yi geçemeyecek

Sabah'ın haberine göre, BTK’nın yeni tarifesiyle operatörlerin 5G’ye geçiş sürecinde altyapı ve lisans maliyetlerini gerekçe göstererek aşırı zam yapmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca, taahhütsüz abonelere uygulanabilecek zam oranı yüzde 32 ile sınırlandı. Buna göre, sözleşmesi sona eren bir abonenin mevcut tarifesi 300 TL ise, yeni tarifesi en fazla 400 TL olabilecek.