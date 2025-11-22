Çinli insansı robot, şehirler arası yürüyüşle Guinness rekoru kırdı
Çin'de Agibot’un geliştirdiği A2 adlı humanoid robot, Suzhou–Şanghay arasında durmadan 106 kilometre yürüyerek Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı.
Çin yapımı insansı robot A2, ülkenin doğu bölgesinde 106 kilometrelik kesintisiz yürüyüş gerçekleştirerek Guinness Dünya Rekoru kırdı.
Shanghai merkezli teknoloji şirketi Agibot tarafından geliştirilen robot, 10 Kasım gecesi Suzhou’dan yola çıktı.
13 Kasım sabahının erken saatlerinde Şanghay’ın simge noktalarından Bund’a ulaştı.
Guinness tarafından doğrulanan resmi mesafe 106,286 kilometre oldu.
A2’nin yürüyüş boyunca hiç kapanmamasını sağlayan en önemli yenilik, Agibot’un hızlı batarya değişimine imkân veren “hot-swap” enerji sistemi oldu.
Şirketin kıdemli başkan yardımcısı Wang Chuang, bu performansın robotun donanım dayanıklılığını, denge algoritmalarını ve uzun süreli kullanım kapasitesini kanıtladığını belirterek, insansı robotların geniş kapsamlı ticari uygulamalara hazır hale geldiğini söyledi.
Robotun varış noktasında yaptığı esprili açıklamada yolculuğu “makine hayatının unutulmaz bir deneyimi” olarak tanımlayıp “yeni ayakkabılara ihtiyaç duyabileceğini” söylemesi sosyal medyada ilgi çekti.
A2’nin başarısı, Çin’in hızla büyüyen humanoid robot endüstrisindeki rekabeti de gözler önüne serdi.
Nisan ayında Beijing Humanoid Robot İnovasyon Merkezi’nin geliştirdiği Tien Kung Ultra, 21 kilometrelik yarı maratonu 2 saat 40 dakikada tamamlamıştı.