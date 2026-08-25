Çinli robot devinde sert çöküş: Hisseleri üç günde eridi

Küçük yatırımcılar zarar etti

Unitree’nin teknoloji odaklı STAR Market’ta hızlandırılmış biçimde halka açılması, bazı yatırımcılar tarafından devlet desteğinin işareti olarak değerlendirildi. Çin’in ABD ile teknoloji rekabeti ve Pekin yönetiminin stratejik sektörlerde “kendine yeterlilik” politikası da şirkete yönelik ilgiyi artırdı.

Ancak ilk günkü sert yükselişin ardından gelen satışlar, hisseleri ikincil piyasadan alan çok sayıda küçük yatırımcının zarar etmesine neden oldu.