Dijital platform ücretleri ne kadar oldu? Hangileri ücretsiz? (Amazon Prime, Exxen, GAİN, HBO Max, Netflix, Disney+)
Türkiye'de hizmet veren dijital yayın platformları arasındaki rekabet sürüyor. Amazon Prime, Exxen, GAİN, HBO Max, Netflix, Disney+, MUBI, PuhuTV, Tabii... Aylık ücretleri 49.90 TL-379.90 TL arasında değişen bu platformlar arasında tamamen ücretsiz olan ya da öğrenci indirimi yapanlar da var. İşte dijital yayın platformlarının aylık ve yıllık ücretleri...
Amazon Prime Video
Yeni abonelik 30 gün ücretsiz
Aylık: 49.90 TL
(Yıllık abone planı sunulmuyor)
Exxen
Yeni abonelik 7 gün 1 TL
Aylık (Reklamlı): 219 TL
Aylık (Reklamsız): 309 TL
(Yıllık abone planı sunulmuyor)
GAİN
Aylık: 149 TL
(Yıllık abone planı sunulmuyor)
HBO Max
Standart Paket (Aynı anda iki cihazda izleme, Full HD görüntü çözünürlüğü, 30 indirme)
Aylık: 229.90 TL
Yıllık: 2299 TL
HBO Max
Özel Paket (Dört cihazda izleme, 4K UHD ve Dolby Atmos, 100 indirme)
Aylık: 299.90 TL
Yıllık: 2999 TL
Netflix
Temel Plan (HD, tek cihazda izleme ve indirme)
Aylık: 189.99 TL
(Yıllık abone planı sunulmuyor)
Netflix
Standart Plan (Full HD, iki cihazda izleme ve indirme)
Aylık: 289.99 TL
(Yıllık abone planı sunulmuyor)
Netflix
Standart Plan (4K+HDR, dört cihazda izleme, altı cihazda indirme, mekansal ses desteği)
Aylık: 379.99 TL
(Yıllık abone planı sunulmuyor)
Disney+
Reklamlı Plan (4K UHD ve HDR, dört cihazda eşzamanlı izleme, indirme)
Aylık: 249.90 TL
Yıllık: 1649.90 TL
Disney+
Reklamsız Plan (4K UHD ve HDR, dört cihazda eşzamanlı izleme, indirme, Dolby Atmos desteği)
Aylık: 349.90 TL
Yıllık: 3499.90 TL
MUBI
Standart
Yeni abonelik 7 gün ücretsiz
Aylık: 169 TL
Yıllık: 1500 TL
MUBI
Öğrenci
Yeni abonelik 30 gün ücretsiz
Aylık: 99 TL
PuhuTV
Ücretsiz
Tabii
Standart Paket (Reklamlı, dizi, film, belgesel, TRT kanalları, TRT arşivi)
Aylık: Ücretsiz
Tabii
Premium Paket (Reklamsız, Tabii orijinal içerikleri, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi maçları, içerik indirme ve çevrimdışı izleme özelliği, canlı yayınları 24 saat geri alma özelliği, en yüksek video kalitesi)
Aylık: 99 TL