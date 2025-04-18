Dünyanın en güçlü denizaltı donanmaları belli oldu! Türkiye ilk 10’da: Listede hangi ülkeler var?

Dünya genelindeki askeri güçleri çeşitli kriterlere göre değerlendiren Global Firepower ( GFP ), 2025 yılına ait ' Ülkelere Göre Denizaltı Filosu Gücü' verilerini yayımladı. Açıklanan liste, ülke bazında sahip olunan toplam denizaltı sayısına göre bir sıralama sunuyor.

GFP’nin değerlendirmesine göre, listenin zirvesinde 70 denizaltıya sahip olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yer alıyor. Rusya 63 denizaltı ile ikinci sırada bulunurken, Çin ise 61 denizaltı ile üçüncü sırada yer aldı. Türkiye, 13 denizaltı ile listede 9. sıraya yerleşti.

İşte ilk 10’da yer alan ülkeler ve denizaltı sayıları: