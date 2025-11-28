Elon Musk 'geliyor' diyerek paylaştı: İşte Tesla'nın yeni minibüsü Robovan!
Tesla’nın 20 kişilik sürücüsüz minibüsü Robovan, sıra dışı tasarımı ve tam otonom sürüş sistemiyle dikkat çekiyor. Tren vagonunu andıran zamanın ötesindeki model için fiyat ve üretim takvimi açıklanmazken, Elon Musk'ın son paylaşımı ise heyecanlandırdı. Musk, aracın videosunu paylaşarak "geliyor" dedi.
Tesla CEO’su Elon Musk, sosyal medya hesabı üzerinden 20 kişilik otonom minibüs Robovan’a ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Sahibi olduğu X hesabından paylaşım yapan Musk, "geliyor" dedi.
"Robotik minibüs" olarak biliniyor!
Robovan, ilk kez 2024 yılında Los Angeles’ta düzenlenen We, Robot etkinliğinde prototip olarak gösterilmişti. Tesla’nın otonom taksi konsepti Cybercab ile aynı tasarım çizgisini taşıyan model, tamamen sürücüsüz çalışma kabiliyetine sahip ve hem yolcu hem de ticari yük taşımaya elverişli bir "robotik minibüs" olarak tanımlanıyor.
Tekerlekleri dışarıdan görünmüyor
Geleneksel minibüs tasarımlarından tamamen farklı bir görünüme sahip olan Robovan, adeta tren vagonunu anımsatan aerodinamik bir dış yüzeye sahip. Tekerlekleri dışarıdan görülmeyen aracın kayar kapıları, metalik gümüş gövdesi ve retro-fütüristik detayları dikkat çekiyor.
Musk, tanıtım sırasında yaptığı açıklamada “Gelecek, gelecek gibi görünmeli” ifadeleriyle bu aykırı tasarımın Tesla’nın ileriye dönük bakış açısını temsil ettiğini vurgulamıştı.
20 kişilik kapasitesi olacak
Model, 20 kişiye kadar kapasite sunuyor. İnsan ya da yük taşımaya uygun, modüler bir iç mekân düzenine sahip. Sürücüsüz bir araç olduğundan iç bölümde direksiyon simidi bulunmuyor. Fiyat ve seri üretim takvimi ise henüz açıklanmış değil.
Tesla’nın uzun vadeli planı, 2030 itibarıyla yılda 20 milyon araç üretmek. Şirket bu hedef doğrultusunda yeni fabrika projelerine dair detayları henüz paylaşmadı. Bu arada robotaksi modeli Cybercab’ın 2026–2027 yılları arasında üretim bandına çıkması bekleniyor.