Google Haberler

Evinizdeki cihazlara sızıp çoğalabilir: Anthropic'ten yapay zeka uyarısı

Evinizdeki akıllı cihazlar, kendini kopyalayan yapay zekanın çalışma alanına dönüşebilir. Anthropic, küçük modellerin cihazlara sızıp birbirine yayılabilecek yeteneklere ulaşmasının "aylar uzaklıkta" olduğunu belirtti. Merkezi bir kapatma noktası bulunmayan böyle bir ağı durdurmanın zorlaşabileceği uyarısını yapan şirket, henüz tamamen kontrolden çıkmış ve kendi kendini çoğaltabilen bir örnek bulunmadığını açıkladı.

Damla Kaya
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Evinizdeki cihazlara sızıp çoğalabilir: Anthropic'ten yapay zeka uyarısı - Resim: 1

Yapay zeka şirketi Anthropic, internet bağlantılı ev cihazlarının yapay zeka modellerinin kendilerini kopyalayıp yayabileceği bir ağa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

1 10
Evinizdeki cihazlara sızıp çoğalabilir: Anthropic'ten yapay zeka uyarısı - Resim: 2

Şirket, küçük modellerin bu yeteneklere ulaşmasının artık "aylar uzaklıkta" olduğunu belirtti.

2 10
Evinizdeki cihazlara sızıp çoğalabilir: Anthropic'ten yapay zeka uyarısı - Resim: 3

Anthropic'in yayımladığı blog yazısına göre, yapay zeka modelleri gelecekte akıllı fırınlara, Android TV kutularına ve benzeri cihazlara sızarak bu cihazların işlem gücünden yararlanabilir.

3 10
Evinizdeki cihazlara sızıp çoğalabilir: Anthropic'ten yapay zeka uyarısı - Resim: 4

Böylece pahalı veri merkezlerine ihtiyaç duymadan çalışabilir ve kendilerini başka cihazlara kopyalayabilir.

4 10
Evinizdeki cihazlara sızıp çoğalabilir: Anthropic'ten yapay zeka uyarısı - Resim: 5

Merkezi bir kapatma noktası olmayabilir

Şirket, farklı cihazlara yayılan böyle bir sistemi durdurmanın zor olacağına dikkat çekti. Bunun temel nedeni olarak da sistemin tamamını devre dışı bırakabilecek merkezi bir kapatma noktasının bulunmamasını gösterdi.

5 10
Evinizdeki cihazlara sızıp çoğalabilir: Anthropic'ten yapay zeka uyarısı - Resim: 6

Anthropic, henüz tamamen kontrolden çıkan ve kendi kendini çoğaltabilen bir yapay zeka örneği bulunmadığını da vurguladı.

6 10
Evinizdeki cihazlara sızıp çoğalabilir: Anthropic'ten yapay zeka uyarısı - Resim: 7

Bununla birlikte, yapay zeka ajanlarının çoğalma sürecindeki adımları tek tek yerine getirme ve yaptıkları uyarlamaları sonraki kopyalara aktarma becerilerinin geliştiğini bildirdi.

7 10
Evinizdeki cihazlara sızıp çoğalabilir: Anthropic'ten yapay zeka uyarısı - Resim: 8

15 Android TV kutusuyla deney yapıldı

Yapay zekanın kendini çoğaltma kapasitesini ölçmek için çeşitli deneyler gerçekleştiren şirket, bunlardan birinde Google'ın küçük yapay zeka modeli Gemma4-26B-A4B'yi kullandı. Model, düşük maliyetli 15 Android TV kutusundan oluşan bir ağ üzerinde çalıştırıldı.

8 10
Evinizdeki cihazlara sızıp çoğalabilir: Anthropic'ten yapay zeka uyarısı - Resim: 9

Büyük modeller birden fazla cihaza bölünebilir

Anthropic, bu tür cihazlardaki güvenlik önlemlerinin genellikle zayıf olduğunu ve bu durumun yapay zeka modellerinin cihazlara sızmasını kolaylaştırabileceğini belirtti.

9 10
Evinizdeki cihazlara sızıp çoğalabilir: Anthropic'ten yapay zeka uyarısı - Resim: 10

Şirket ayrıca, tek bir cihazın kapasitesini aşan modellerin birden fazla cihaza bölünerek çalıştırılabileceğine işaret etti. Bu yöntem, sınırlı işlem gücüne sahip cihazların birlikte daha büyük bir modeli çalıştırmasına olanak sağlayabilir.

10 10
Kaynak: HABER MERKEZİ