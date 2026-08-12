Fındıkta işçilik yükünü hafifleten yöntem: Maliyeti yüzde 80 düşürdü

"50 kişinin topladığı yeri 10 kişiyle toplayabiliyorsun"

Mehmet Öziş ise sistemin özellikle yevmiye giderlerinde önemli avantaj sağladığını ifade ederek, "Bizleri büyük seviyede yevmiye olayından kurtarıyor. Bunda taş, diken ve yamaç gibi derdi yok. İyi serilirse 50 kişinin topladığı yeri 10 kişiyle toplayabiliyorsun, çok büyük faydası var. File sistemi ile evdeki 2 kişi 5 ton fındığını rahatlıkla toplayabilir. yüzde 90 meyilli arazide bile kullanılabilir. Normalde 5 ton fındık için 100-125 işçi ücreti gider ama bu şekilde 2 kişi 10 günde toplar" diye konuştu.