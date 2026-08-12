Fındıkta işçilik yükünü hafifleten yöntem: Maliyeti yüzde 80 düşürdü
Ordu'da devlet desteğiyle fındık bahçelerine kurulan file sistemi, üreticinin hasat maliyetini önemli ölçüde azalttı. Daha önce onlarca işçiyle günler süren hasat, sistem sayesinde çok daha az iş gücüyle tamamlanabiliyor.
Ordu'da devlet desteğinden yararlanarak fındık bahçelerine file sistemi kuran üretici kardeşler, hasatta işçilik giderlerini yüzde 80'e varan oranda azaltırken önemli ölçüde zaman tasarrufu sağladı.
Altınordu ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Öziş kardeşler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 50 hibe desteğinden yararlanarak geçen yıl yaklaşık 17,5 dönümlük fındık bahçesinde file sistemine geçti.
Üreticiler, daha önce yaklaşık 25 kişilik ekiple 4 günde tamamladıkları hasat için yaklaşık 100 işçi ücreti ödüyordu. File sisteminin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, filelerin serilmesi ve toplanması dahil işçilik ihtiyacı yaklaşık 20 işçi ücretine kadar geriledi. Böylece üreticiler hem maliyetlerini düşürdü hem de geleneksel hasat yöntemine kıyasla zamandan tasarruf etti.
Engebeli arazide de kullanılabiliyor
Fındık üreticisi Halil Öziş, artan işçilik maliyetlerinin kendilerini alternatif yöntemleri araştırmaya yönelttiğini belirterek, "Bizim arazilerimiz Karadeniz Bölgesi'nin en zor arazileri, taşlık, yamaç ve engebeli. Projeye geçen yıl başvurduk ve hibemiz çıktı. Devletimiz yüzde 50'sini karşıladı, gerisini de biz karşıladık. Geçen yıl yaklaşık 17,5 dönüm olan arazimize serdik. Biz burayı normalde 26 kişilik ekiple 4 günde topluyorduk, yaklaşık 100 işçi ücreti gidiyordu" dedi.
Üreticilere yeni toplama sistemini tavsiye eden Öziş, "File sistemini getirdikten sonra bu fileyi sermek ve toplamak dahil yaklaşık 20 işçimiz gidiyor. Normalde 2 kişilik bir aile bir haftada toplayabilir, işçilik parası da üreticide kalıyor. Ben tüm üreticilere kesinlikle file sistemini tavsiye ederim" dedi.
"50 kişinin topladığı yeri 10 kişiyle toplayabiliyorsun"
Mehmet Öziş ise sistemin özellikle yevmiye giderlerinde önemli avantaj sağladığını ifade ederek, "Bizleri büyük seviyede yevmiye olayından kurtarıyor. Bunda taş, diken ve yamaç gibi derdi yok. İyi serilirse 50 kişinin topladığı yeri 10 kişiyle toplayabiliyorsun, çok büyük faydası var. File sistemi ile evdeki 2 kişi 5 ton fındığını rahatlıkla toplayabilir. yüzde 90 meyilli arazide bile kullanılabilir. Normalde 5 ton fındık için 100-125 işçi ücreti gider ama bu şekilde 2 kişi 10 günde toplar" diye konuştu.