Gemini öğrencilere bu yıl da ücretsiz: İşte yeni gelen özellikler
Google, geçen yıl başlattığı üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz Gemini kampanyasını yeni eğitim döneminde de sürdürüyor. Uygunluk koşullarını karşılayan öğrenciler, Gemini'ın ücretli yapay zekâ planlarından bir yıl boyunca ücretsiz yararlanabilecek. Başvurular 31 Aralık 2026'ya kadar devam ederken yeni öğrenci merkezinde çalışma defteri, bilgi kartı ve deneme sınavı hazırlanabilecek.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Google, geçen yıl başlattığı üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz Gemini kampanyasını yeni eğitim döneminde de sürdürüyor. Uygunluk koşullarını karşılayan öğrenciler, Gemini'ın ücretli yapay zekâ planlarından bir yıl boyunca ücretsiz yararlanabilecek.
Kampanya kapsamında ABD'deki öğrencilere Google AI Pro, 140'tan fazla ülkedeki öğrencilere ise Google AI Plus ücretsiz sunulacak. Başvurular 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek.
Öğrenci merkezi, çalışma defterleri, etkileşimli görseller ve Gemini Live üzerinden Deep Research gibi yeni özellikler de uygun Gemini kullanıcıları için dünya genelinde kademeli olarak kullanıma açılıyor.
Öğrenciler için özel merkez oluşturuldu
Gemini'a eklenen öğrenci merkezi, ders çalışma sürecinde ihtiyaç duyulan araçları tek bir noktada topluyor. Kullanıcılar bu bölümden çalışma defteri oluşturabilecek, bilgi kartları hazırlayabilecek ve deneme sınavları yapabilecek.
Google, yeni öğrenme araçlarını kullanıma sundukça öğrenci merkezine eklemeyi planlıyor.
Bilgi eksikleri yapay zekâyla belirlenecek
Yeni çalışma defteri özelliği, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre şekillenen bir öğrenme ortamı sunacak. Gemini, tanılayıcı testler aracılığıyla öğrencilerin bilgi eksiklerini tespit edebilecek ve ders materyallerine dayanan kısa konu anlatımları hazırlayabilecek.
Öğrenciler ilerlemelerini canlı gösterge panelinden takip edebilecek. Önümüzdeki haftalarda ders içeriklerine grafik ve görsellerin de eklenmesi planlanıyor.
Etkileşimli 3D simülasyonlar hazırlanabilecek
Gemini, sohbet ekranı üzerinden çalışan etkileşimli 3D simülasyonlar ve dinamik tablolar da oluşturabilecek.
Öğrenciler, "Bana göster" ifadesiyle başlayan komutlar yazarak DNA'nın çalışma yapısını üç boyutlu inceleyebilecek veya bir sarkaçtaki enerji hareketlerini görüntüleyebilecek.
Araştırmalar sesli komutla başlatılabilecek
Gemini Live'a eklenen özellik sayesinde kapsamlı Deep Research çalışmaları sesli komutla başlatılabilecek. Araştırma, kullanıcı telefonunu kilitlediğinde veya başka bir uygulamaya geçtiğinde arka planda devam edecek.
Çalışmanın tamamlanmasının ardından kullanıcıya bildirim gönderilecek. Öğrenciler daha sonra araştırmanın sonuçlarını Gemini Live ile eller serbest biçimde konuşarak değerlendirebilecek.