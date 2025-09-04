Google hacklendi mi? Google'a siber saldırı mı oldu?
Dünya devi Google saat 10.00 gibi çöktü. YouTube, Gmail gibi servisler de açılmadı. 1 saatlik kesinti sonrası sistem normale döndü. Sorunun Türkiye ve Avrupa ülkelerinde yaşandığı belirtilirken "Google hacklendi mi? Google'a siber saldırı mı oldu" soruları art arda geliyor.
Google hacklendi mi?
Google'ın neden çöktüğü hakkında henüz net bir bilgi yok. Erişim problemi yaklaşık 1 saat aranın ardından giderildi. Şirket yetkilileri resmi bir açıklama yapmadı. Sorunun Türkiye ve Avrupa'nın birçok ülkesinde yaşandığı belirtiliyor.