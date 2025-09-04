Google'a erişim sorunu: Hangi arama motorları alternatif olabilir?
Bugün sabah saatlerinden itibaren Google servislerine erişim sorunu yaşandı. Problem büyük ölçüde giderilmiş görünse de, bazı kullanıcılar hâlâ erişim problemi yaşadıklarını ifade ediyor. Bu gelişmenin ardından internet kullanıcıları, alternatif arama motorlarına yöneldi. Peki, hangi arama motorları Google'a alternatif olarak kullanılabilir?
Google kullanıcıları sabah saatlerinde büyük bir erişim problemiyle karşılaştı.
Türkiye ve Avrupa’da birçok kullanıcı Gmail, YouTube, Google Drive, Google Maps ve Android uygulamalarına giremediklerini kaydetti. Problem büyük ölçüde çözülmüş gibi görünse de, pek çok internet kullanıcısı bu süreçte Google'a alternatif arama motorlarını araştırmaya başladı.
Peki, Google yerine kullanılabilecek arama motoru seçenekleri neler?
Yandex
Rusya'nın en büyük arama motoru olarak bilinen Yandex, Google'a alternatif olarak kullanılabilir.
Bing
Yapay zeka destekli arama ve yanıt motoru Bing, alternatif seçenekler arasında.
Yahoo!
Yahoo, dünyanın birçok ülkesinde arama motoru olarak kullanılıyor.
Baidu
Çin arama motoru Baidu da tercih edilen arama motorları arasında.