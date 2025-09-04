Google'a erişim sorunu: Hangi arama motorları alternatif olabilir?

Google kullanıcıları sabah saatlerinde büyük bir erişim problemiyle karşılaştı.

Türkiye ve Avrupa’da birçok kullanıcı Gmail, YouTube, Google Drive, Google Maps ve Android uygulamalarına giremediklerini kaydetti. Problem büyük ölçüde çözülmüş gibi görünse de, pek çok internet kullanıcısı bu süreçte Google'a alternatif arama motorlarını araştırmaya başladı.

Peki, Google yerine kullanılabilecek arama motoru seçenekleri neler?