Google Haberler

GTA 6 için beklenen detay sızdı: Oyuncular ikiye bölündü

Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu GTA 6 hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Oyuncular haritanın gerçek büyüklüğünü tartışırken, performans modları ve GTA 6 Online'da görmek istedikleri yenilikler de sosyal medyada geniş yankı buldu.

Mutluhan Yıldız
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
GTA 6 için beklenen detay sızdı: Oyuncular ikiye bölündü - Resim: 1

GTA 6'nın haritasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Bazı oyuncular, paylaşılan üstten görüntülere bakarak haritanın beklenenden küçük olduğunu öne sürüyor. Ancak topluluğun önemli bir bölümü, yoğun şehir yapısı, farklı arazi tipleri ve detay seviyesi sayesinde haritanın oynanış sırasında çok daha geniş hissedileceğini savunuyor.

1 5
GTA 6 için beklenen detay sızdı: Oyuncular ikiye bölündü - Resim: 2

60 FPS iddiası gündemde

Rock and Borys podcast'inde paylaşılan ve resmi olarak doğrulanmayan bir iddiaya göre GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarında hem 30 FPS hem de 60 FPS performans seçenekleri sunabilir. Aynı iddiada Xbox Series S sürümünün ise yalnızca 30 FPS ile sınırlı kalacağı öne sürüldü.

2 5
GTA 6 için beklenen detay sızdı: Oyuncular ikiye bölündü - Resim: 3

Rockstar Games ise söz konusu performans iddialarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

3 5
GTA 6 için beklenen detay sızdı: Oyuncular ikiye bölündü - Resim: 4

GTA 6 Online için beklentiler arttı

Oyuncuların en çok istediği yeniliklerin başında platformlar arası oynanış (crossplay) desteği geliyor. Bunun yanı sıra dinamik hava olayları, daha kapsamlı karakter ve araç özelleştirmeleri ile geliştirilmiş görev sistemi ve güvenlik önlemleri de topluluğun beklentileri arasında yer alıyor.

4 5
GTA 6 için beklenen detay sızdı: Oyuncular ikiye bölündü - Resim: 5

Öte yandan bazı hayran teorileri, GTA 6'nın hikayesinin ilerleyen bölümlerde klasik suç temasından uzaklaşarak, daha karanlık ve komplo odaklı bir anlatıya dönüşebileceğini öne sürüyor. Ancak bu değerlendirmeler tamamen oyuncu yorumlarına dayanıyor ve Rockstar Games tarafından doğrulanmış değil.

5 5