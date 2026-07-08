GTA 6 için beklenen detay sızdı: Oyuncular ikiye bölündü

60 FPS iddiası gündemde

Rock and Borys podcast'inde paylaşılan ve resmi olarak doğrulanmayan bir iddiaya göre GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarında hem 30 FPS hem de 60 FPS performans seçenekleri sunabilir. Aynı iddiada Xbox Series S sürümünün ise yalnızca 30 FPS ile sınırlı kalacağı öne sürüldü.