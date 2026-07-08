GTA 6 için beklenen detay sızdı: Oyuncular ikiye bölündü
Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu GTA 6 hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Oyuncular haritanın gerçek büyüklüğünü tartışırken, performans modları ve GTA 6 Online'da görmek istedikleri yenilikler de sosyal medyada geniş yankı buldu.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
GTA 6'nın haritasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Bazı oyuncular, paylaşılan üstten görüntülere bakarak haritanın beklenenden küçük olduğunu öne sürüyor. Ancak topluluğun önemli bir bölümü, yoğun şehir yapısı, farklı arazi tipleri ve detay seviyesi sayesinde haritanın oynanış sırasında çok daha geniş hissedileceğini savunuyor.
60 FPS iddiası gündemde
Rock and Borys podcast'inde paylaşılan ve resmi olarak doğrulanmayan bir iddiaya göre GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarında hem 30 FPS hem de 60 FPS performans seçenekleri sunabilir. Aynı iddiada Xbox Series S sürümünün ise yalnızca 30 FPS ile sınırlı kalacağı öne sürüldü.
Rockstar Games ise söz konusu performans iddialarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
GTA 6 Online için beklentiler arttı
Oyuncuların en çok istediği yeniliklerin başında platformlar arası oynanış (crossplay) desteği geliyor. Bunun yanı sıra dinamik hava olayları, daha kapsamlı karakter ve araç özelleştirmeleri ile geliştirilmiş görev sistemi ve güvenlik önlemleri de topluluğun beklentileri arasında yer alıyor.
Öte yandan bazı hayran teorileri, GTA 6'nın hikayesinin ilerleyen bölümlerde klasik suç temasından uzaklaşarak, daha karanlık ve komplo odaklı bir anlatıya dönüşebileceğini öne sürüyor. Ancak bu değerlendirmeler tamamen oyuncu yorumlarına dayanıyor ve Rockstar Games tarafından doğrulanmış değil.