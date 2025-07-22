Hemen herkesin telefonunda var! Cebinizdeki 'gizli ajanın' farkında mısınız?
Dünyanın en popüler uygulamaları... Hemen hepimizin telefonunda bu uygulamalar var! Peki cebimizdeki 'gizli ajanın' farkında mıyız? Facebook, WhatsApp gibi sosyal medya uygulamaları; AliExpress, Temu gibi e-ticaret platformları, Xiaomi Home, Samsung Smart Things gibi akıllı ev aletleri uygulamaları masaya yatırıldı. En çok izin isteyen uygulama Türkiye'de de sık kullanılan bir ev aletleri app'i çıktı. Dergi incelenen uygulamalara ilişkin sonuçları tek tek açıkladı. Uzmanlar uyarıyor! Aceleyle 'kabul et' seçeneğine tıklayıp güvenlik açığı yaratabilirsiniz...
Siber güvenlik uzmanları uyarıyor… Türkiye’nin de aralarında bulunduğu hemen her ülkede milyonlarca insanın her gün kullandığı uygulamalar sizi gözetliyor. Ve bunların bir kısmı 'riskli' olarak değerlendiriliyor.
Yeni yapılan bir araştırmaya göre; Facebook ve Instagram gibi ‘bilgi açı’ akıllı telefon uygulamaları, şoke edici derecede kişisel bilgilerinizi talep ediyor.
Tüketici hakları konusunda farkındalık yaratan ‘Which?’ adlı dergi; sosyal medya, e-ticaret, fitness ve akıllı ev aletleri kategorilerinde 20 popüler uygulamayı inceledi.
Araştırmacılar uygulamaların tümünde, gerekli olmasa dahi, lokasyonunuz, mikrofonunuz ve cihazınızdaki dosyalar gibi ‘riskli’ izinleri istiyor.