Hemen herkesin telefonunda var! Cebinizdeki 'gizli ajanın' farkında mısınız?

Siber güvenlik uzmanları uyarıyor… Türkiye’nin de aralarında bulunduğu hemen her ülkede milyonlarca insanın her gün kullandığı uygulamalar sizi gözetliyor. Ve bunların bir kısmı 'riskli' olarak değerlendiriliyor. 1 | 19

Yeni yapılan bir araştırmaya göre; Facebook ve Instagram gibi ‘bilgi açı’ akıllı telefon uygulamaları, şoke edici derecede kişisel bilgilerinizi talep ediyor. 2 | 19

Tüketici hakları konusunda farkındalık yaratan ‘Which?’ adlı dergi; sosyal medya, e-ticaret, fitness ve akıllı ev aletleri kategorilerinde 20 popüler uygulamayı inceledi. 3 | 19