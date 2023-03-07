Honor X9a Türkiye'de ilk kez satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri Küresel teknoloji markası Honor, tüm dünyada 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan X serisinin yeni modeli Honor X9a'nın Türkiye'de satışa çıktığını duyurdu. Honor X9a'nın fiyatı 10.999,00 TL olarak açıklandı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, "mükemmel" bir kullanıcı deneyimi sunmak için ekstra performans sunan Honor X9a, 120Hz Çok Yönlü OLED kavisli ekranı, yüksek kapasiteli dayanıklı pili ve Qualcomm Snapdragon 695 5G Mobil Platformu ile sınıfının en iyi görsellerini ve performansını sunuyor. 1 | 19

Fiyat performans kategorisinde satışa sunulan Honor X9a, üstün teknolojiyi ve güvenilir kaliteyi dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar için daha erişilebilir hale getiriyor. 2 | 19

6,67 inç OLED kavisli ekrana sahip olan Honor X9a, bu ekranda 2400x1080 piksel çözünürlüğü destekliyor. Görüntüleri inanılmaz ayrıntılı ve canlı olarak göstermek için 1,07 milyara kadar renk görüntüleyebiliyor. 3 | 19