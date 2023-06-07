HUAWEI Watch serisi satışa sunuldu: İşte! Fiyatı ve özellikleri

HUAWEI WATCH 4 Serisi’nde standart olarak bulunan TruSeen 5.0+ kalp atış hızı izleme özelliğine sahip tıbbi sınıf EKG ve 8 kanallı optik kalp atış hızı sensörü, aritmi, kalp ritmi ve nabız düzeni gibi kalp sağlığı göstergelerinin doğru bir şekilde izlenmesini sağlıyor. Bu gelişmiş teknoloji, çeşitli sonuçların hassas EKG analizini sağlayarak kullanıcıları düzensiz kalp atışı ve arteriyel sertlik gibi kalple ilgili önemli risklere karşı uyarıyor.

Erken akciğer fonksiyon bozukluğu belirtileri genellikle tespit edilmez, ancak HUAWEI WATCH 4 Serisi yeni Solunum Kontrolü ile bu sorunu ele alıyor. Solunum hızı, SpO2 aralığı ve öksürük sesleri gibi objektif göstergeler, sigara içme veya hava kirliliği gibi risk bilgileriyle birlikte, tescilli bir solunum spektrumu analiz algoritması yardımıyla akciğer sağlığını değerlendiriyor. Yeni tanıtılan HUAWEI Sağlık Uygulaması, değerlendirme sonuçlarına ve özel tavsiyelere kolay erişim sağlayarak kullanıcıları önleyici tedbirler alma ve akciğerlerini koruma konusunda güçlendiriyor.

HUAWEI WATCH 4, HUAWEI TruSleep 3.0 ile gelişmiş uyku izleme özelliğine de sahip. Uyku takibinde geliştirilmiş doğrulukla, kullanıcının uyku süresini otomatik tespit etme ve vücut hareketi, kalp atış hızı ve HRV'ye dayalı çoklu fizyolojik parametreleri analiz ederek uyku ve şekerlemelerin (hafif uyku, derin uyku, REM ve uyanıklık dahil) kapsamlı uyku yapısını sunma yeteneğine ek olarak uykunuzun kalitesini de kaydediyor.