Hurda araç teşviki ile alınabilecek, Türkiye’de üretilen otomobiller!

Fiat Egea Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretilen Fiat Egea, 4 kapılı sedan, 5 kapılı hatchback ve station kasa tipleri haricinde HB ve SW için bir de “Cross” ve “Cross Wagon” isimli seçeneklerle yollara çıkıyor. 1 | 7

Hyundai i10 Türkiye’de üretilen ve hem yurt içi pazara hem de Avrupa'ya sunulan Hyundai i10, İzmit’teki fabrikadan yollara çıkıyor. Özellikle ilk sürücülük deneyimleri ve ekonomik ulaşım arayanların tercihi olarak öne çıkıyor. 2 | 7

Hyundai Bayon Hyundai’ın Türkiye’de ürettiği ilk SUV-Crossover model olan Bayon, uygun fiyatıyla B-SUV kategorisinin en çok tercih edilenleri arasında. 3 | 7