İlk uçuşunu 12 yıl önce yapmıştı: İşte! SOLOTÜRK'ten görüntüler geldi
İlk uçuşunu 15 Nisan 2011'de icra eden Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK, gökyüzündeki 12'nci yılını geride bıraktı.
İlk uçuşunu 15 Nisan 2011'de icra eden Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK, gökyüzündeki 12'nci yılını geride bıraktı.
SOLOTÜRK ekibi, Ankara Armada AVM'nin otopark alanında kurulan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nde düzenlenen imza ve tanışma etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.
SOLOTÜRK pilotları Binbaşı Emre Mert, Binbaşı Murat Bakıcı ve Binbaşı Yasin Dikkule, üzerinde kasklarının fotoğrafları bulunan posterleri imzalayarak ziyaretçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 100'üncü kuruluş yılında faaliyetlerine başlayan SOLOTÜRK, ilk uçuşunu 15 Nisan 2011'de gerçekleştirmişti.