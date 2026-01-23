Instagram’da takip dönemi bitiyor! "Arkadaşlar" sistemi geliyor
Instagram, takipçi-takip edilen düzenini değiştirecek “Arkadaşlar” özelliğini test etmeye hazırlanıyor. Yeni modelde yalnızca karşılıklı takip edilen kişiler arkadaş sayılacak.
Instagram, yıllardır alışılan “takip etme” düzenini kökten dönüştürebilecek radikal bir yenilik üzerinde çalışıyor.
İddiaya göre test aşamasına girmesi beklenen “Instagram arkadaşlar” özelliği, platformu klasik bir yayın mecrası olmaktan çıkarıp daha kapalı, daha kişisel ve daha güvenli bir sosyal çevre alanına çevirmeyi hedefliyor.
Bu hamle, kullanıcı alışkanlıklarını, içerik keşfini ve fenomen/marka stratejilerini doğrudan etkileyecek bir kırılma noktası olabilir.
Mevcut düzende bir kullanıcı başka bir hesabı tek taraflı olarak takip edebiliyor. Bu sistem hem ünlüler, fenomenler ve markalar için milyonlara ulaşmayı kolaylaştırıyor hem de sıradan kullanıcıların ilgi alanlarına göre hesapları özgürce takip etmesini sağlıyor.
Yeni model ise bu yaklaşımı değiştirerek Facebook’taki “arkadaşlık” mantığına daha yakın bir yapıya geçiş sinyali veriyor. Sızdırılan bilgilere göre profil ekranındaki “Takip Edilenler” listesi, yerini “Arkadaşlar” listesine bırakacak. Bu listede yalnızca karşılıklı takip ilişkisi olan kişiler bulunacak.
Yani birini “arkadaş” olarak görmek için hem sizin onu takip etmeniz hem de onun sizi takip etmesi gerekecek. Böylece Instagram’da tek taraflı takip ilişkileri ya tamamen ortadan kalkabilir ya da farklı bir kategori altında yeniden tanımlanabilir.
Bu değişim, gündelik kullanıcılar için daha güvenli bir deneyim anlamına gelebilir. Özellikle paylaşımların yalnızca tanıdık bir çevreyle paylaşılması, gizliliği artırabilir.
Ayrıca daha küçük bir arkadaş listesiyle etkileşim kurmak, beğeni ve yorumları daha anlamlı hale getirebilir. Ancak tek taraflı takip kalkarsa yeni hesapları keşfetmek zorlaşabilir; kullanıcılar yeni içeriklere ulaşmak için daha fazla algoritma önerilerine bağımlı kalabilir.
En büyük etki içerik üreticileri ve markalarda hissedilebilir. Çünkü uzun yıllardır “takipçi sayısı” en önemli başarı göstergelerinden biri olarak görülüyordu. Yeni sistemin yaygınlaşması durumunda takipçi sayısının anlamı azalabilir; bunun yerine etkileşim oranları (yorum, kaydetme, paylaşım gibi) daha değerli hale gelebilir.
Meta’nın içerik üreticileri ve işletmeleri mağdur etmeyeceği düşünülüyor. Olası senaryolardan biri, kişisel hesapların “arkadaşlar” modeline geçirilmesi ancak işletme ve içerik üretici hesaplarında mevcut takipçi sisteminin korunması. Böylece platform, hem kitle iletişimini sürdürebilir hem de bireysel kullanımda daha mahrem bir sosyal alan yaratabilir.