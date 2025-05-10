Instagram'dan yepyeni özellikler! Kullanıcılar bu yeniliklere bayılacak!
Dünya genelinde kullanıcı sayısı 2 milyarı aşan Instagram, kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Son zamanların en popüler sosyal medya platformu, dikkat çekici 6 yeni özelliğini kullanıma açtı. Bu yenilikler arasında, Reels videolarına eklenen rötuş seçenekleri, sesli mesajların metne çevrilmesi ve takipçi sayısının gizlenmesi gibi birçok dikkat çekici özellik bulunuyor. İşte, Instagram'a gelen son özelliklerin tam listesi...
Sosyal medyanın en çok kullanılan platformlarından biri olan Instagram, kendini güncellemeye devam ediyor.
2025 yılı itibarıyla dünya genelinde aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyarı aşan platform, yeni özellikleriyle dikkat çekiyor.
DM'de hareketli emojilerden izlenme sayısının gizlenmesine kadar birçok yeni özellik kullanıcılara sunuldu.
İşte, dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan Instagram'a eklenen yenilikler...
Takipçi gizleme özelliği
Platform, takipçi gizleme özelliğini kullanılara sundu. Bu yeni özellikle kullanıcılar, takipçi ve takip edilen listelerini diğer kullanıcılardan gizleyebiliyor.
Takipçi ya da takip edilen listelerini kimsenin görmesini istemiyorsanız siz de bu özellikten faydanabilirsiniz.
Rötuş özelliği
Reels videoları için sunulan bu özellikle sayesinde kullanıcılar videolarına anlık olarak filtre ekleyip, daha pürüzsüz görüntüler elde edebiliyorlar. Yani reels içeriğini yayınlamadan önce son bir düzenleme olsun isterseniz bu özellikten faydalabilirsiniz.