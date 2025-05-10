Sosyal medyanın en çok kullanılan platformlarından biri olan Instagram, kendini güncellemeye devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla dünya genelinde aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyarı aşan platform, yeni özellikleriyle dikkat çekiyor. 1 | 8

DM'de hareketli emojilerden izlenme sayısının gizlenmesine kadar birçok yeni özellik kullanıcılara sunuldu. İşte, dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan Instagram'a eklenen yenilikler... 2 | 8

Takipçi gizleme özelliği Platform, takipçi gizleme özelliğini kullanılara sundu. Bu yeni özellikle kullanıcılar, takipçi ve takip edilen listelerini diğer kullanıcılardan gizleyebiliyor. Takipçi ya da takip edilen listelerini kimsenin görmesini istemiyorsanız siz de bu özellikten faydanabilirsiniz. 3 | 8