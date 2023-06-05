İOS 17'nin özellikleri neler? İOS 17 ne zaman çıkacak? İphone 15 ne zaman çıkacak? Fiyatı ne olacak? İOS 17'nin özellikleri neler? İOS 17 ne zaman çıkacak? İphone 15 ne zaman çıkacak? Fiyatı ne olacak? Apple WWDC 2023'te neler tanıtılacak? İşte merak edilenler...

Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) 2023 etkinliğiyle yeni güncellemeleri ve cihazlarını tanıtması bekleniyor. Apple kullanıcıları iOS 17'nin ne zaman çıkacağını ve hangi özellikleri barındıracağını merak ediyor. 1 | 5

Apple, watchOS 10 ile büyük bir değişiklik yapmaya ve widget'ları bu kez Apple Watch'a getirmeye hazırlandığı belirtildi. Ayrıca şirketin bu yıl ve önümüzdeki yıllar için yeni sağlık özellikleri üzerinde çalıştığı aktarıldı. 2 | 5

Eylül ayında çıkarmaya hazırlanıyor Apple geçtiğimiz sene iOS 16 güncellemesini Eylül ayında kullanıcıları ile buluşturmuştu. Şirketin iOS 17 güncellemesini de iPhone 15 serisiyle ile birlikte Eylül ayında çıkarmayı planladığı aktarıldı. 3 | 5