iOS 26 ne zaman, saat kaçta çıkacak? IOS 26 güncellemesi hangi telefonlarda olacak?

İşte iOS 26 ile gelen bazı öne çıkan özellikler:

Liquid Glass Tasarımı: Uygulama simgeleri, araç takımları ve denetimler daha yarı saydam ve dinamik bir görünüme kavuştu. Bu yeni tasarım, arayüze daha canlı ve derinlikli bir hava katıyor.

Apple Intelligence: Bu, Apple'ın cihaz üzerinde çalışan yapay zeka sistemi. Veri gizliliğini koruyarak metinleri özetleme, görsel arama ve öneriler sunma gibi birçok akıllı özellik sağlıyor.

Geliştirilmiş Mesajlar Uygulaması: Artık grup sohbetlerinde anket oluşturabiliyor, mesaj arka planlarını kişiselleştirebiliyor ve yeni Genmoji'ler yaratabiliyorsunuz.

Yenilenen Kamera Arayüzü: Kamera uygulamasının arayüzü daha sade ve kullanımı kolay bir hale getirildi.

Apple Games Uygulaması: Tüm oyunlarınızı tek bir merkezde toplayan ve oyun deneyimini daha merkezi hale getiren yeni bir uygulama geldi.