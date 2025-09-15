iOS 26 ne zaman, saat kaçta çıkacak? IOS 26 güncellemesi hangi telefonlarda olacak?
Apple'ın iPhone için geliştirdiği işletim sisteminin en son sürümü olan iOS 26 için geri sayım başladı. Bu güncellemeyle birlikte hem tasarımda hem de yapay zeka özelliklerinde önemli yenilikler getirilecek. iPhone kullanıcıları güncellemeyi beklerken "iOS 26 ne zaman, saat kaçta çıkacak", "iOS 26 güncellemesi hangi telefonlarda olacak" soruları da sıklaşmış durumda...
iOS 26, 9 Haziran 2025’te WWDC (Worldwide Developers Conference) etkinliğinde duyuruldu. Bu duyuru sonrası iPhone kullanıcıları büyük bir heyecanla güncellemeyi beklemeye koyuldu. Bugün en yeni yazılım güncellemesi yapılacak. Şimdi yüz binlerce kişi "iOS 26 ne zaman, saat kaçta çıkacak", "iOS 26 güncellemesi hangi telefonlarda olacak" sorularına yanıt arıyor.
iOS 26 ne zaman, saat kaçta çıkacak?
Artık sürüm adları, yayın yılına göre belirlenirken iOS 26 bugün saat 20.00'de çıkacak.
İşte iOS 26 ile gelen bazı öne çıkan özellikler:
Liquid Glass Tasarımı: Uygulama simgeleri, araç takımları ve denetimler daha yarı saydam ve dinamik bir görünüme kavuştu. Bu yeni tasarım, arayüze daha canlı ve derinlikli bir hava katıyor.
Apple Intelligence: Bu, Apple'ın cihaz üzerinde çalışan yapay zeka sistemi. Veri gizliliğini koruyarak metinleri özetleme, görsel arama ve öneriler sunma gibi birçok akıllı özellik sağlıyor.
Geliştirilmiş Mesajlar Uygulaması: Artık grup sohbetlerinde anket oluşturabiliyor, mesaj arka planlarını kişiselleştirebiliyor ve yeni Genmoji'ler yaratabiliyorsunuz.
Yenilenen Kamera Arayüzü: Kamera uygulamasının arayüzü daha sade ve kullanımı kolay bir hale getirildi.
Apple Games Uygulaması: Tüm oyunlarınızı tek bir merkezde toplayan ve oyun deneyimini daha merkezi hale getiren yeni bir uygulama geldi.
Güncelleme alacak telefonların listesi şöyle:
iPhone 16e
iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE (2. nesil ve sonrası)