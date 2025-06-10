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  4. iOS 26 özellikleri Türkiye'de kullanılamayacak mı? iOS 26 özellikleri nelerdir?

iOS 26 özellikleri Türkiye'de kullanılamayacak mı? iOS 26 özellikleri nelerdir?

iOS 26 sürümünün ön tanıtımı gerçekleşti. Apple tarafından düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Tanıtım sonrası iOS 26 özellikleri merak edilmeye başlandı. Kullanıcılar "iOS 26 özellikleri nelerdir" sorusunu yöneltirken Türkiye'de bu özelliklerin kullanılıp kullanılmayacağı tartışma konusu oldu.

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iOS 26 özellikleri Türkiye'de kullanılamayacak mı? iOS 26 özellikleri nelerdir? - Resim: 1

Büyük bir güncelleme içeren iOS 26, uygulamalarda iyileştirmeler sunuyor. Apple, ön tanıtımı yaptı şimdi Türkiye'de vatandaşlar özellikleri araştırmaya başladı. Öte yandan özelliklerin Türkiye'de kullanılamayacağı iddia edildi. İşte konuya dair ayrıntılar...

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iOS 26 özellikleri Türkiye'de kullanılamayacak mı? iOS 26 özellikleri nelerdir? - Resim: 2

iOS 26 özellikleri Türkiye'de kullanılacak mı?

Apple'ın iOS 26 sürümünde tanıttığı yapay zeka tabanlı birçok yeni özellik, Türkçe dil desteği ve yerel yasal düzenlemeler nedeniyle Türkiye'de kullanılamayacak.

Kullanılamayacak başlıca özellikler şöyle:

Canlı Çeviri (Live Translation): Anlık sesli ve yazılı çeviri sunan bu özellik, Türkçe dil desteği olmadığından çalışmayacak.

Genmoji: Metinden emoji üretme özelliği Türkçe'yi desteklemediği için Türkiye'de kullanılamayacak.

Image Playground: Yapay zeka ile görsel üretimi sunan bu özellik Türkçe olarak çalışmayacak.

Call Screening ve Hold Assist: Bilinmeyen aramalarda yapay zeka desteği sunan bu özelliklerde de Türkçe desteği bulunmuyor.

Apple Pay ve Apple Cash: BDDK düzenlemeleri nedeniyle Apple'ın ödeme servisleri Türkiye'de devreye girmiyor.

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iOS 26 özellikleri Türkiye'de kullanılamayacak mı? iOS 26 özellikleri nelerdir? - Resim: 3

Genel Yenilikler

Yeni Liquid Glass tasarımı ile daha canlı ve yarı saydam görünüm

Kilit Ekranı ve Ana Ekran’da kişiselleştirilebilir tasarım

Uygulamalarda yeniden tasarlanmış sekme çubukları ve arayüzler

Uygulama simgelerinde ve araç takımlarında özelleştirme seçenekleri

Apple Intelligence

Live Translation ile mesaj ve aramalarda anında çeviri

Görsel zeka ile ekrandaki içeriklere göre arama ve işlem yapma

ChatGPT desteği ile içerik hakkında bilgi alma

Genmoji ve Image Playground ile görsel üretim

Akıllı kestirmeler ve yazma araçları entegrasyonu

Sipariş takibi e-postalarından otomatik bilgi çıkarımı

Tüm uygulamalar için aygıt içi temel model erişimi (çevrimdışı yapay zeka)

Telefon ve Mesajlar

Yeni birleşik sekmeli Telefon uygulaması

Call Screening: Gelen aramaları otomatik analiz etme

Hold Assist: Temsilciye bağlanıldığında kullanıcıyı bilgilendirme

Bilinmeyen mesajları filtreleme

Mesajlar'da özel arka plan ve anket oluşturma

Grup sohbetlerinde yazma durumu gösterimi

Apple Cash gönderme ve alma

CarPlay

Kompakt gelen arama ekranı

Mesajlar’da Tapback’ler ve iğnelenmiş sohbet desteği

Canlı Etkinlikler ve araç takımları entegrasyonu

CarPlay Ultra ile tüm ekranlarda birleşik deneyim

Apple Music

Şarkı sözlerini çevirme (Lyrics Translation)

Şarkı söylemeyi kolaylaştıran Lyrics Pronunciation

AutoMix: Şarkılar arası yapay zeka destekli geçiş

Apple Harita

Visited Places: Ziyaret edilen yerlerin kaydı

Günlük rota önerileri ve alternatif yollar

Gecikme bilgisi ve konum bazlı öneriler

Tüm konum verileri uçtan uca şifreli

Apple Cüzdan

Apple Pay ile taksitli ve puanla ödeme

Canlı biniş kartı güncellemeleri (Live Activities)

Seyahat esnasında Harita ve Bul entegrasyonu

Kaynak: HABER MERKEZİ
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