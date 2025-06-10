iOS 26 özellikleri Türkiye'de kullanılamayacak mı? iOS 26 özellikleri nelerdir?

Büyük bir güncelleme içeren iOS 26, uygulamalarda iyileştirmeler sunuyor. Apple, ön tanıtımı yaptı şimdi Türkiye'de vatandaşlar özellikleri araştırmaya başladı. Öte yandan özelliklerin Türkiye'de kullanılamayacağı iddia edildi. İşte konuya dair ayrıntılar...

iOS 26 özellikleri Türkiye'de kullanılacak mı?

Apple'ın iOS 26 sürümünde tanıttığı yapay zeka tabanlı birçok yeni özellik, Türkçe dil desteği ve yerel yasal düzenlemeler nedeniyle Türkiye'de kullanılamayacak.

Kullanılamayacak başlıca özellikler şöyle:

Canlı Çeviri (Live Translation): Anlık sesli ve yazılı çeviri sunan bu özellik, Türkçe dil desteği olmadığından çalışmayacak.

Genmoji: Metinden emoji üretme özelliği Türkçe'yi desteklemediği için Türkiye'de kullanılamayacak.

Image Playground: Yapay zeka ile görsel üretimi sunan bu özellik Türkçe olarak çalışmayacak.

Call Screening ve Hold Assist: Bilinmeyen aramalarda yapay zeka desteği sunan bu özelliklerde de Türkçe desteği bulunmuyor.

Apple Pay ve Apple Cash: BDDK düzenlemeleri nedeniyle Apple'ın ödeme servisleri Türkiye'de devreye girmiyor.