iOS 26 özellikleri Türkiye'de kullanılamayacak mı? iOS 26 özellikleri nelerdir?
iOS 26 sürümünün ön tanıtımı gerçekleşti. Apple tarafından düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Tanıtım sonrası iOS 26 özellikleri merak edilmeye başlandı. Kullanıcılar "iOS 26 özellikleri nelerdir" sorusunu yöneltirken Türkiye'de bu özelliklerin kullanılıp kullanılmayacağı tartışma konusu oldu.
Büyük bir güncelleme içeren iOS 26, uygulamalarda iyileştirmeler sunuyor. Apple, ön tanıtımı yaptı şimdi Türkiye'de vatandaşlar özellikleri araştırmaya başladı. Öte yandan özelliklerin Türkiye'de kullanılamayacağı iddia edildi. İşte konuya dair ayrıntılar...
iOS 26 özellikleri Türkiye'de kullanılacak mı?
Apple'ın iOS 26 sürümünde tanıttığı yapay zeka tabanlı birçok yeni özellik, Türkçe dil desteği ve yerel yasal düzenlemeler nedeniyle Türkiye'de kullanılamayacak.
Kullanılamayacak başlıca özellikler şöyle:
Canlı Çeviri (Live Translation): Anlık sesli ve yazılı çeviri sunan bu özellik, Türkçe dil desteği olmadığından çalışmayacak.
Genmoji: Metinden emoji üretme özelliği Türkçe'yi desteklemediği için Türkiye'de kullanılamayacak.
Image Playground: Yapay zeka ile görsel üretimi sunan bu özellik Türkçe olarak çalışmayacak.
Call Screening ve Hold Assist: Bilinmeyen aramalarda yapay zeka desteği sunan bu özelliklerde de Türkçe desteği bulunmuyor.
Apple Pay ve Apple Cash: BDDK düzenlemeleri nedeniyle Apple'ın ödeme servisleri Türkiye'de devreye girmiyor.
Genel Yenilikler
Yeni Liquid Glass tasarımı ile daha canlı ve yarı saydam görünüm
Kilit Ekranı ve Ana Ekran’da kişiselleştirilebilir tasarım
Uygulamalarda yeniden tasarlanmış sekme çubukları ve arayüzler
Uygulama simgelerinde ve araç takımlarında özelleştirme seçenekleri
Apple Intelligence
Live Translation ile mesaj ve aramalarda anında çeviri
Görsel zeka ile ekrandaki içeriklere göre arama ve işlem yapma
ChatGPT desteği ile içerik hakkında bilgi alma
Genmoji ve Image Playground ile görsel üretim
Akıllı kestirmeler ve yazma araçları entegrasyonu
Sipariş takibi e-postalarından otomatik bilgi çıkarımı
Tüm uygulamalar için aygıt içi temel model erişimi (çevrimdışı yapay zeka)
Telefon ve Mesajlar
Yeni birleşik sekmeli Telefon uygulaması
Call Screening: Gelen aramaları otomatik analiz etme
Hold Assist: Temsilciye bağlanıldığında kullanıcıyı bilgilendirme
Bilinmeyen mesajları filtreleme
Mesajlar'da özel arka plan ve anket oluşturma
Grup sohbetlerinde yazma durumu gösterimi
Apple Cash gönderme ve alma
CarPlay
Kompakt gelen arama ekranı
Mesajlar’da Tapback’ler ve iğnelenmiş sohbet desteği
Canlı Etkinlikler ve araç takımları entegrasyonu
CarPlay Ultra ile tüm ekranlarda birleşik deneyim
Apple Music
Şarkı sözlerini çevirme (Lyrics Translation)
Şarkı söylemeyi kolaylaştıran Lyrics Pronunciation
AutoMix: Şarkılar arası yapay zeka destekli geçiş
Apple Harita
Visited Places: Ziyaret edilen yerlerin kaydı
Günlük rota önerileri ve alternatif yollar
Gecikme bilgisi ve konum bazlı öneriler
Tüm konum verileri uçtan uca şifreli
Apple Cüzdan
Apple Pay ile taksitli ve puanla ödeme
Canlı biniş kartı güncellemeleri (Live Activities)
Seyahat esnasında Harita ve Bul entegrasyonu