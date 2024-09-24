iPhone 16 resmen karaborsaya düştü! Fark 20 bin lirayı aştı California merkezli teknoloji devi Apple’ın iPhone 16 serisi Türkiye’de 20 Eylül’de satışa sunuldu. Apple’ın her telefon lansmanından sonra dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hem Apple mağazalarının önünde hem de teknoloji marketlerin önünde yoğun kuyruklar oluşuyor. Türkiye’de görülen iPhone kuyruklarıyla ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı.

Apple iPhone 16 serisini 9 Eylül’de düzenlediği bir etkinlikle dünya kamuoyuna tanıttı. Yapay zeka ile güçlendirilen iPhone 16 serisinin satışına ise 20 Eylül’de başlandı. 1 | 16

Türkiye’de de bu tarihte satışa çıkan iPhone 16 için Apple mağazaları ve tekno marketlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. 2 | 16

Piyasaya sunulan iPhone 16’lar kısa süre içinde tükenirken en çok satılan ürünün iPhone 16 Pro Max olduğu ifade ediliyor. 3 | 16