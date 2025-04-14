iPhone 16e etkisi: Apple, İlk çeyrekte pazar lideri oldu

Apple, 2025'in ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon satışlarında yüzde 19 pazar payıyla liderliğe yükseldi. iPhone 16e modeli ve Asya pazarındaki güçlü talep, şirketin satış performansını yukarı taşıdı. 1 | 6

Raporda Apple’ın liderliğinde, iPhone 16e modelinin piyasaya sürülmesinin ve Japonya ile Hindistan gibi pazarlardan gelen güçlü talebin etkili olduğu belirtildi. Özellikle iPhone 16e’nin bu pazarlarda gördüğü yoğun ilgi, Apple’ın ilk çeyrek satış performansını yukarı çekti. 2 | 6

Apple’ın ardından Xiaomi, pazar payını yüzde 13’ten yüzde 14’e yükseltti. Vivo ve Oppo ise sırasıyla yüzde 8’lik paylarla dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldı. 3 | 6