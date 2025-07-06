iPhone 17 ne zaman çıkacak? iPhone 17 satış fiyatı ne kadar?

iPhone 17 için bekleyiş sürüyor. Teknoloji tutkunları ve iPhone kullanıcıları büyük bir heyecanla yeni telefonun görünüşünü, özelliğini ve fiyatını merak ediyor. Sıklıkla yöneltilen soruların başında ise "iPhone 17 ne zaman çıkacak" geliyor. İşte detaylar...

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