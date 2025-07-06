iPhone 17 ne zaman çıkacak? iPhone 17 satış fiyatı ne kadar?
Teknolojiye ilgi duyanlar iPhone 17 tanıtımını merakla beklerken yeni iPhoneların Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağını araştırıyor. Özellikle yeni telefon almak isteyenler "iPhone 17 ne zaman çıkacak" sorusuna yanıt ararken bir yandan da satış fiyatları sorgulanıyor.
iPhone 17 için bekleyiş sürüyor. Teknoloji tutkunları ve iPhone kullanıcıları büyük bir heyecanla yeni telefonun görünüşünü, özelliğini ve fiyatını merak ediyor. Sıklıkla yöneltilen soruların başında ise "iPhone 17 ne zaman çıkacak" geliyor. İşte detaylar...
Apple, geleneksel takvimi takip ederek 9–13 Eylül 2025 arasında yeni iPhone 17 serisini tanıtacak. Ön siparişler büyük ihtimalle 12 Eylül, ve küresel satışlar ise 19 Eylül 2025 itibarıyla başlayacak. . Türkiye'de satış ise ABD lansmanından 1–2 hafta sonra, yani Eylül’ün son haftasında veya Ekim başında gerçekleşmesi bekleniyor.
Tahmini fiyatlar şöyle:
iPhone 17: 79.999 TL
iPhone 17 Pro: 99.999 TL
iPhone 17 Pro Max: 114.999 TL