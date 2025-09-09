iPhone 17 ve iPhone 17 Air tanıtıldı! İşte özellikleri, yenilikleri ve Türkiye fiyatları
Apple, eylül ayı lansmanında merakla beklenen iPhone 17 serisini duyurdu. Yeni iPhone 17 Air modeli ise sadece 5,6 mm kalınlığıyla tarihin en ince iPhone'u oldu. İşte iPhone 17 ve iPhone 17 Air özellikleri ve Türkiye fiyatları...
Apple, geleneksel eylül etkinliğini bu yıl “Awe Dropping” adıyla gerçekleştirdi ve teknoloji dünyasına damga vurdu. Etkinliğin en dikkat çeken ürünü ise firmanın bugüne kadar ürettiği en ince telefon olan iPhone 17 Air oldu.
Yeni iPhone 17 serisi ile birlikte tanıtılan model, gelişmiş donanım, ultra ince tasarım ve güçlü performansıyla dikkat çekiyor.
iPhone 17 Özellikleri: Daha Büyük Ekran, Daha Fazla Güç
Apple, iPhone 17 modelinde birçok önemli yenilikle kullanıcıların karşısına çıktı. İşte iPhone 17’nin öne çıkan özellikleri:
Ekran: 6.3 inç OLED ekran, 120Hz ProMotion yenileme hızı, 3000 nit tepe parlaklık
İşlemci: Yeni nesil Apple A19 çipi
RAM: 8 GB
Depolama: 256 GB / 512 GB
Kamera: 48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş kamera (Dual Fusion), ön kamera Center Stage destekli
Batarya: 3600 mAh, önceki nesle göre 8 saat daha uzun video oynatma süresi
Yazılım: iOS 26
Renk seçenekleri: Lavanta, Sis Mavisi, Siyah, Beyaz, Adaçayı
Cihaz, gelişmiş Ceramic Shield 2 teknolojisiyle hem çizilmelere karşı üç kat daha dayanıklı hem de yedi katmanlı yansıma önleyici ekran kaplamasıyla daha net görüntü sunuyor.
iPhone 17 Air: Apple’ın Şimdiye Kadarki En İnce Telefonu!
Apple, iPhone Air modelini "şimdiye kadarki en ince iPhone" olarak tanıttı. Sadece 5,6 mm kalınlığa sahip olan bu model, titanyum gövdesi ve parlak tasarımıyla dikkat çekiyor. Dayanıklılığın ön planda olduğu modelde hem ön hem arka yüzeyde Ceramic Shield 2 koruması yer alıyor.
iPhone 17 Air teknik özellikleri:
Ekran: 6.5 inç OLED, ProMotion, 3000 nit tepe parlaklık
İşlemci: Apple A19 Pro çipi, 6 çekirdekli CPU, geliştirilmiş GPU
Kamera:
Arka: 48 MP tek kamera (1x ve 2x optik zoom destekli)
Ön: 18 MP, Center Stage ve kare sensör desteği
Çift Kamera Video: Aynı anda ön ve arka kameradan kayıt (Dual-Capture)
Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth, Thread, C1X modem, N1 çipi
Yalnızca eSIM desteği
Renkler: Uzay Siyahı, Bulut Beyazı, Açık Altın, Gök Mavisi
iPhone 17 Air ile “Plus” Modeli Tarihe Karıştı
Apple, bu yıl “Plus” modeline veda ettiğini ve iPhone 17 Air’in, iPhone 17 ile iPhone 17 Pro arasında konumlandırıldığını açıkladı. Yeni Air modeli, performans ile inceliği aynı anda sunmayı amaçlıyor.
iPhone 17 Air Aksesuarları: Ultra İnce Kılıflar ve Çapraz Askı
Apple, iPhone 17 Air’e özel aksesuarlar da geliştirdi:
1 mm’den ince şeffaf kılıf (Frost ve Shadow renk seçenekleri)
Titanyum uyumlu tampon koruyucular (tüm gövde renklerine özel)
Çapraz askı kayışı (tampon aksesuarına entegre)
iPhone 17 Air Türkiye Fiyatları
256 GB: 97.999 TL
512 GB: 109.999 TL
1 TB: 121.999 TL
iPhone 17 Türkiye Fiyatları
iPhone 17 256 GB: 77.999 TL
iPhone 17 512 GB: 89.999 TL
Apple, Tasarım ve Performansı Zirveye Taşıyor
iPhone 17 ve iPhone 17 Air, Apple’ın tasarım ve mühendislik anlamında geldiği noktayı gözler önüne seriyor. A19 ve A19 Pro çipleriyle performans çıtasını yükselten Apple, iPhone 17 Air ile mobil dünyada inceliğin sınırlarını zorluyor.