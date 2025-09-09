iPhone 17 Air: Apple’ın Şimdiye Kadarki En İnce Telefonu!

Apple, iPhone Air modelini "şimdiye kadarki en ince iPhone" olarak tanıttı. Sadece 5,6 mm kalınlığa sahip olan bu model, titanyum gövdesi ve parlak tasarımıyla dikkat çekiyor. Dayanıklılığın ön planda olduğu modelde hem ön hem arka yüzeyde Ceramic Shield 2 koruması yer alıyor.