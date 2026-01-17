iPhone 18 Pro serisi şekilleniyor: Büyük donanımla gelen Apple bir ilki gerçekleştirecek
Teknoloji severlerin yakından takip ettiği iPhone serisinin 18 versiyonu ile ilgili bilgiler sızdı. Raporlara göre Apple, iPhone 18 Pro, Pro Max ve ilk katlanabilir iPhone modeliyle performans, yapay zeka ve tasarım tarafında önemli yeniliklere imza atmaya hazırlanıyor. İşte iPhone 18 Pro'da beklenen teknik özellikler...
Teknoloji sektöründe güvenilir analizleriyle bilinen Jeff Pu, Apple cephesine ilişkin dikkat çeken yeni bir rapor paylaştı. Eylül 2026’da tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve uzun süredir gündemde olan iPhone Fold modellerine dair teknik ayrıntılar raporda yer aldı. Apple’ın, daralma eğilimindeki küresel akıllı telefon pazarında yeniden ivme yakalamak için 18 serisine büyük önem verdiği ifade edildi.
Rapora göre üç model de Apple’ın kendi üretimi olan A20 Pro işlemciyle gelecek. N2 üretim süreci ve WMCM paketleme mimarisiyle desteklenen bu yonga setinin performans artışı sağlaması bekleniyor.
Bellek tarafında da önemli bir güncelleme öne çıkıyor. iPhone 18 serisinin tüm modellerinde LPD5 teknolojisine sahip 12 GB RAM kullanılacağı belirtiliyor. Bu artışın özellikle yapay zeka tabanlı işlemlerde cihazlara avantaj sağlaması öngörülüyor.
Katlanabilir iPhone geliyor
Uzun süredir söylentilerle gündemde olan katlanabilir iPhone modeline ilişkin detaylar da raporda yer aldı. Buna göre iPhone Fold, ilk kez kitap formunda katlanan bir tasarıma sahip olacak. Cihaz açıldığında 7,8 inç büyüklüğünde bir ekran sunarken, kapalı konumdayken 5,3 inçlik bir dış ekranla kullanılabilecek.
Güvenlik tarafında ise Pro modellerinde Face ID ve daha küçük bir Dinamik Ada yer alırken, katlanabilir modelde Touch ID parmak izi okuyucusunun tercih edileceği ifade ediliyor.
Kamera ve kasa detayları
Kamera donanımı açısından iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin 48 megapiksellik ana kamera, 48 megapiksel ultra geniş açı ve 48 megapiksel periskop telefoto lensle geleceği belirtiliyor. Ön tarafta ise 18 megapiksellik bir selfie kamerası bulunacak. Gövde malzemesinde ise modeller arasında fark dikkat çekiyor. Pro modellerinin alüminyum kasaya sahip olacağı, iPhone Fold’un ise titanyum ve alüminyum alaşımlı, daha dayanıklı bir yapı ile sunulacağı aktarılıyor.