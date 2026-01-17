iPhone 18 Pro serisi şekilleniyor: Büyük donanımla gelen Apple bir ilki gerçekleştirecek

Kamera ve kasa detayları

Kamera donanımı açısından iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin 48 megapiksellik ana kamera, 48 megapiksel ultra geniş açı ve 48 megapiksel periskop telefoto lensle geleceği belirtiliyor. Ön tarafta ise 18 megapiksellik bir selfie kamerası bulunacak. Gövde malzemesinde ise modeller arasında fark dikkat çekiyor. Pro modellerinin alüminyum kasaya sahip olacağı, iPhone Fold’un ise titanyum ve alüminyum alaşımlı, daha dayanıklı bir yapı ile sunulacağı aktarılıyor.