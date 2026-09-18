iPhone 18 Pro serisi Türkiye’de satışa çıktı: Fiyatı 255 bin TL’yi aşıyor
Apple’ın geçen hafta tanıttığı iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, Türkiye’de satışa sunuldu. Değişken diyaframlı 48 megapiksel kamerası ve A20 Pro işlemcisiyle gelen yeni seride fiyatlar 137 bin 999 TL’den başlayıp 255 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor.
Apple’ın 9 Eylül’de tanıttığı iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin Türkiye satışları başladı. Ön sipariş döneminde sipariş veren kullanıcıların cihazları da hazırlanmaya başlandı.
Yeni modeller siyah, gümüş, buzul ve bordo renk seçenekleriyle satışa sunulurken, farklı depolama kapasiteleri tercih edilebiliyor.
iPhone 18 Pro fiyatları
iPhone 18 Pro’nun 256 GB modeli 137 bin 999 TL, 512 GB modeli 154 bin 999 TL, 1 TB modeli 188 bin 999 TL, 2 TB modeli ise 243 bin 999 TL’den satışa çıktı.
iPhone 18 Pro Max’te ise fiyatlar 149 bin 999 TL’den başlıyor. Modelin 512 GB versiyonu 166 bin 999 TL, 1 TB versiyonu 200 bin 999 TL, 2 TB versiyonu ise 255 bin 999 TL fiyat etiketine sahip.
Değişken diyaframlı kamera
iPhone 18 Pro serisinin öne çıkan yeniliklerinden biri 48 megapiksel çözünürlüğündeki değişken diyaframlı ana kamera oldu. Altı fiziksel kanattan oluşan sistem, ortamdaki ışık ve alan derinliğine göre diyafram açıklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor.
Kullanıcılar diyaframın yanı sıra enstantane ve beyaz dengesi gibi kamera ayarlarını manuel olarak da değiştirebilecek.
A20 Pro işlemciyle geliyor
Yeni iPhone 18 Pro serisi, 2 nanometre üretim süreciyle geliştirilen A20 Pro işlemciden güç alıyor. Apple’ın paylaştığı verilere göre işlemci, önceki nesle kıyasla yüzde 50 daha yüksek bellek bant genişliği sunuyor. Yedi çekirdekli grafik biriminin performansının ise yüzde 40’a kadar arttığı belirtiliyor.
Telefonlarda kullanılan yeni nesil buhar odalı soğutma sisteminin yüzey alanı da önceki modele göre üç kat büyütüldü.
Seride Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread desteğinin yanı sıra Apple tarafından geliştirilen C2 hücresel modem bulunuyor.
Pro Max’te 45 saate kadar video oynatma
Apple’ın verilerine göre yalnızca eSIM kullanan iPhone 18 Pro, 36 saate kadar video oynatma süresi sunarken, bu süre iPhone 18 Pro Max’te 45 saate çıkıyor.
iPhone 18 Pro’nun kablolu bağlantıyla yaklaşık 15 dakikada, kablosuz şarjla ise yaklaşık 30 dakikada yüzde 50 şarj seviyesine ulaşabildiği belirtiliyor.
iOS 27 işletim sistemiyle gelen modeller, Apple Intelligence destekli yeni Siri yapay zeka özelliklerini de kullanabilecek.
iPhone Duo ekimde Türkiye’de
Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo için de Türkiye takvimi belli oldu. Cihaz 16 Ekim’de ön siparişe açılacak, 23 Ekim’de ise satışa sunulacak.