iPhone 18 Pro serisi Türkiye’de satışa çıktı: Fiyatı 255 bin TL’yi aşıyor

Değişken diyaframlı kamera

iPhone 18 Pro serisinin öne çıkan yeniliklerinden biri 48 megapiksel çözünürlüğündeki değişken diyaframlı ana kamera oldu. Altı fiziksel kanattan oluşan sistem, ortamdaki ışık ve alan derinliğine göre diyafram açıklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Kullanıcılar diyaframın yanı sıra enstantane ve beyaz dengesi gibi kamera ayarlarını manuel olarak da değiştirebilecek.