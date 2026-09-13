iPhone'da kiralama dönemi: Aylık 7 bin liraya telefon, 24 ay sonra iade

Fiyatlar 255 bin lirayı aşıyor

iPhone 18 Pro'nun Türkiye'deki başlangıç fiyatı 256 GB model için 137 bin 999 lira olarak açıklandı. 512 GB model 154 bin 999 lira, 1 TB model 188 bin 999 lira, 2 TB model ise 243 bin 999 liradan satışa sunulacak.

iPhone 18 Pro Max'te ise 256 GB modelin fiyatı 149 bin 999 lira olarak belirlendi. 512 GB model 166 bin 999 lira, 1 TB model 200 bin 999 lira, 2 TB model ise 255 bin 999 liraya ulaşıyor.