iPhone'da kiralama dönemi: Aylık 7 bin liraya telefon, 24 ay sonra iade
Türkiye'de yeni iPhone modellerinin fiyatının 255 bin lirayı aşmasıyla bazı bankalar 12 ve 24 aylık kiralama paketleri sunmaya başladı. 149 bin 999 liralık iPhone 18 Pro Max, 24 ay boyunca aylık 7 bin 150 liraya kiralanabilirken, toplam ödeme 171 bin 600 lirayı buluyor. Süre sonunda ise cihaz müşteride kalmayarak bankaya iade ediliyor.
Yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatlarının 255 bin liraya yaklaşması, telefon satın almak isteyen tüketiciler için alternatif finansman yöntemlerini gündeme getirdi. Bazı bankalar müşterilerine 12 ve 24 ay vadeli iPhone kiralama paketleri sunmaya başladı.
Yeni modeller için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 65'ten fazla ülkede ön siparişler 12 Eylül'de başladı. Telefonların 18 Eylül'de satışa çıkması planlanıyor.
Fiyatlar 255 bin lirayı aşıyor
iPhone 18 Pro'nun Türkiye'deki başlangıç fiyatı 256 GB model için 137 bin 999 lira olarak açıklandı. 512 GB model 154 bin 999 lira, 1 TB model 188 bin 999 lira, 2 TB model ise 243 bin 999 liradan satışa sunulacak.
iPhone 18 Pro Max'te ise 256 GB modelin fiyatı 149 bin 999 lira olarak belirlendi. 512 GB model 166 bin 999 lira, 1 TB model 200 bin 999 lira, 2 TB model ise 255 bin 999 liraya ulaşıyor.
Bankalardan 12 ve 24 aylık kiralama seçeneği
Yüksek fiyatlar nedeniyle bazı bankalar müşterilerine mobil uygulamaları üzerinden telefon kiralama paketleri sunmaya başladı. Kiralama süresi 12 veya 24 ay olarak belirlenirken, aylık ödeme telefonun modeline ve seçilen ödeme planına göre değişiyor.
Örneğin satış fiyatı 149 bin 999 lira olan 256 GB iPhone 18 Pro Max için 24 aylık kiralama seçeneğinde aylık 7 bin 150 lira ödeme yapılması gerekiyor. Böylece 24 ayın sonunda toplam ödeme 171 bin 600 liraya ulaşıyor.
Ancak bu tutarın ödenmesinin ardından telefon müşterinin mülkiyetine geçmiyor.
Peşinat arttıkça aylık ödeme düşüyor
Bankaların sunduğu seçeneklerde ilk ödeme tutarına göre aylık kira bedeli de değişiyor.
256 GB iPhone 18 Pro Max için 24 aylık sabit ödeme seçeneğinde aylık 7 bin 150 lira talep edilirken, 22 bin 612 liralık ilk ödemenin ardından 23 ay boyunca 6 bin 110 lira ödenebiliyor.
37 bin 687 liralık ilk ödeme tercih edildiğinde kalan 23 aylık ödeme 5 bin liraya, 52 bin 762 liralık ilk ödemede ise aylık tutar 4 bin liraya düşüyor.
Bankalar ayrıca 124 bin liralık tek ödeme karşılığında telefonun 24 ay kiralanması seçeneğini de sunuyor.
En üst modelin kirası aylık 13 bin liraya çıkıyor
Telefonun model ve depolama kapasitesi yükseldikçe kira bedeli de artıyor. Fiyatı 255 bin 999 liraya ulaşan 2 TB'lık üst model için 24 aylık kiralamada aylık ödemenin yaklaşık 13 bin liraya çıktığı belirtiliyor.
Kiralama başvurusunda müşteri istediği modeli ve ödeme planını seçerek sözleşmeye onay veriyor. Banka, müşterinin kredi puanı ve değerlendirme sürecinin ardından başvuruyu onaylaması halinde telefonu teslim ediyor.
Kira bitiminde telefon bankaya iade edilecek
Sistem satın alma değil kiralama modeliyle çalışıyor. Bu nedenle sözleşme süresi sona erdiğinde cihaz müşterinin mülkiyetine geçmiyor.
Telefon üzerindeki kişisel veriler silindikten sonra cihazın bankaya iade edilmesi gerekiyor. Kiralama süresince müşterilere dört kez onarım hakkı da tanınıyor.