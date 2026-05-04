iPhone'larda yeni dönem! Siri artık bir yapay zeka uygulaması olacak
Apple'ın 8 Haziran'da düzenlenecek WWDC 2026 etkinliği yaklaşırken iOS 27'ye ilişkin detaylar da netleşiyor. Yeni sürümde yapay zeka destekli özellikler, bağımsız Siri uygulaması ve uydu bağlantısında genişleme öne çıkarken, performans ve stabilite iyileştirmeleri dikkat çekiyor. Geliştirici betasının haziranda, genel sürümün ise eylülde yayımlanması bekleniyor. iOS 27'nin iPhone 12 ve sonrası modelleri desteklemesi öngörülürken, gelişmiş Apple Intelligence özelliklerinin daha yeni cihazlarla sınırlı olacağı belirtiliyor.
Apple'ın teknoloji dünyasında merakla beklenen yıllık etkinliği WWDC 2026 için geri sayım başlarken, yeni işletim sistemi iOS 27'ye dair detaylar netleşmeye başladı.
8 Haziran'da tanıtılması öngörülen yeni sürümün, yapay zeka odaklı özellikler ve köklü sistem iyileştirmeleriyle iPhone deneyimini bir üst seviyeye taşıması bekleniyor.
iOS 27'nin ilk geliştirici betasının lansman konuşmasının hemen ardından paylaşılması, halka açık beta sürümünün ise Temmuz ayında kullanıcılarla buluşması öngörülüyor.
Test süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte, eylül ayında yeni yazılımın tüm uyumlu cihazlar için kullanıma açılması öngörülüyor.
Siri artık bağımsız bir uygulama oluyor
Yeni sürümün en dikkat çekici yeniliklerinden biri, Siri'nin artık bağımsız bir uygulama olarak karşımıza çıkacak olması.
ChatGPT ve Gemini gibi modern sohbet botlarıyla benzer bir çalışma prensibi benimseyecek olan bu uygulama, kullanıcılara hem sesli hem de yazılı etkileşim imkanı tanıyacak. Ayrıca kullanıcılar, Siri ile yaptıkları geçmiş görüşmelere de bu panel üzerinden ulaşabilecek.
Apple CEO'su Tim Cook, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yıl kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş bir Siri sunmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullanarak, asistanın Mail ve Mesajlar gibi uygulamalardan aldığı verilerle daha akıllı bir hale geleceğinin sinyalini verdi.
Uydu bağlantısında yeni dönem
Apple, mevcut acil durum uydu servislerini iOS 27 ile bir adım öteye taşımayı planlıyor. Yeni nesil C2 modeme sahip olması beklenen iPhone 18 Pro ve Ultra serisiyle sınırlı kalabileceği belirtilen 5G uydu internet desteğinin yanı sıra; Apple Haritalar'ın uydu üzerinden kullanımı ve Mesajlar uygulamasında uydu üzerinden fotoğraf gönderimi gibi kritik özellikler de gündemde.
Şirketin bu alandaki gücünü artırmak adına Amazon ve Globalstar ile iş birliği içinde olduğu da biliniyor.
Performans odaklı yaklaşım
Yeni sürümde büyük tasarım değişikliklerinden ziyade, sistem stabilitesi ve performans iyileştirmelerine odaklanılması bekleniyor. Bu yaklaşımın, Apple'ın geçmişte benimsediği "Snow Leopard" benzeri bir stratejiye işaret ettiği değerlendiriliyor.
Ayrıca, metinlerdeki dilbilgisi, imla, noktalama işaretleri ve üslup hatalarını yapay zeka desteğiyle anında tespit edip düzelten, cümle akıcılığını artıran bulut tabanlı bir yazma asistanı olan Grammarly benzeri gelişmiş bir otomatik düzeltme özelliğine sahip yeni bir klavyenin de test edildiği gelen bilgiler arasında.
Yapay zeka ve yeni araçlar
Özellikle iPhone 15 Pro ve sonrası modellerde aktif olacak bu yenilikler kapsamında sunulan Visual Intelligence, gıda ambalajlarındaki besin etiketlerini tarayarak kalori ve makro besin takibini doğrudan Sağlık uygulamasına aktarabilecek.
Bunun yanı sıra sistem, kağıt üzerindeki ya da kartvizitlerdeki telefon numarası ve adres gibi bilgileri hızla tanımlayıp Kişiler uygulamasına ekleyebilecek bir veri aktarım yeteneği kazanacak.
Cüzdan uygulamasında fiziksel etkinlik biletleri ile spor salonu üyelik kartlarının dijital versiyonlarını oluşturabilen bu yeni altyapı, Safari tarafında ise sekme gruplarını içeriklerine göre otomatik olarak isimlendirerek tarayıcı yönetimini kolaylaştıracak.
Fotoğraflar uygulamasında üç yeni yapay zeka tabanlı düzenleme aracının da eşlik edeceği bu paket, donanımsal kısıtlamalar nedeniyle yalnızca güncel ve güçlü işlemciye sahip cihazlarda tam performansla çalışacak.
Güncelleme hangi modellere gelecek?
Sızıntı kaynaklarına göre iOS 27, iPhone 12 ve sonrası modelleri destekleyecek. Bu durum, iPhone 11 serisi ve 2. nesil iPhone SE kullanıcılarının yeni özellikleri deneyimleyemeyeceği anlamına geliyor. Ancak bu cihazların güvenlik güncellemelerini bir süre daha alması öngörülüyor.
Yeni nesil Apple Intelligence özelliklerinin ise yalnızca iPhone 15 Pro ve daha yeni donanımlara sahip modellerde çalışacağı belirtiliyor.